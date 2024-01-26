أميركا: مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لا أساس لها

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية الأميركية تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية ان مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لا أساس لها.
واضافت على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين وزيادة تدفق المساعدات.
واشارت الى ان إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر وفق للقانون الدولي.-(وكالات)
MENAFN26012024000072011014ID1107774006
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.