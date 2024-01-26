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أميركا: مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لا أساس لها

1/26/2024 2:35:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية الأميركية تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية ان مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لا أساس لها.
واضافت على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين وزيادة تدفق المساعدات.
واشارت الى ان إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر وفق للقانون الدولي.-(وكالات)

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