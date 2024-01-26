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إنهاء الحرب قد يكون بالقدرات الدبلوماسية العربية

1/26/2024 2:35:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: تسفي برئيل
26/1/2024

لقد مر الكثير من السنوات منذ أن وقفت الدبلوماسية العربية على رأس معركة سياسية واتخذت مهمات إقليمية مهمة مثلما حدث في الأسابيع الأخيرة، وخاصة في الأيام الأخيرة. الوسطاء العرب ينشغلون الآن في قضية تشمل عدة أقاليم، التي تتجاوز بشكل كبير المشكلة الفلسطينية، وذلك مقارنة مع أزمات أخرى -منها الحروب في السودان وفي ليبيا وفي اليمن، أو المواجهات بين إسرائيل وحماس- التي في كل واحدة منها طلب من الوسطاء معالجة قضية واحدة في كل مرة. هذه أزمة تهدد كل المنطقة، وتهدد الاقتصاد العالمي ومكانة الولايات المتحدة. وقد أصبحت هذه الأزمة تهز شبكة العلاقات التي اعتبرت ثابتة بين إسرائيل ومصر والأردن وتركيا. هذه الأزمة تفتح الفرصة للتعاون السياسي بين السعودية وإيران، وهي تعتم على الحرب الكبرى بين روسيا وأوكرانيا.
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يمكنه القول باحتجاج: "قطر لا تختلف جوهريا عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر. وبمعنى ما هي حتى أكثر إشكالية. لا توجد لدي أوهام بخصوصهم". ولكن قطر هي الدولة التي تمتلك أداة الضغط الأساسية على حماس، ويوجد لديها على الأقل جزء من الحل للقضية الأكثر إيلاما التي تشغل الجمهور الإسرائيلي، وهي قضية إنهاء الحرب. هذا الحل يوجد أيضا في يد الدول العربية الأخرى التي تشارك في العمليات السياسية، أكثر من الولايات المتحدة، وبالتأكيد أكثر من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.
مصر، التي لم يقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد هل يرد على المكالمة الهاتفية لنتنياهو، هي الساحة السياسية الأكثر نشاطا التي تجري فيها محادثات الوساطة. يوجد للقاهرة دور في قضية "اليوم التالي"، التي سيتقرر فيها من الذي سيدير غزة وكيف. في الوقت نفسه، السعودية وإيران يمكنهما تحديد كيفية إنهاء المواجهة المستمرة بين إسرائيل وحزب الله ومن سيكون الرئيس اللبناني القادم. في بغداد بدأت محادثات مع الولايات المتحدة حول سحب كل القوات الأميركية من الأراضي العراقية. هذا الطلب أصبح في واجهة الساحة السياسية في أعقاب الحرب في غزة. نفس غزة التي منحت إيران مكانة دولة رئيسية في موضوع تأمين الملاحة في البحر الأحمر لأنها الدولة الراعية للحوثيين.
حسب صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن وفي دول عربية والتي أثبتت موثوقية مصادرها، فإن المحادثات في مصر التي يشارك فيها بيرت ماكغورك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط والممثل القطري، تجري في مسارين. فقطر هي "المسؤولة" عن صفقة المخطوفين وشروط تحقيقها، في حين أن مصر تنشغل في إدارة غزة في اليوم التالي للحرب. على الطاولة كان على الأقل، حتى أول من أمس، اقتراح لوقف إطلاق النار لشهر، الذي يمكن تمديده لشهر آخر، مقابل إطلاق سراح بالتدريج لمخطوفين إسرائيليين حسب الأعمار والوضع الصحي. الصحيفة تفسر أن اقتراحا إسرائيليا لنفي زعماء حماس من غزة؛ ومن بيهم يحيى السنوار، تمت إزاحته في هذه الأثناء عن الأجندة. حماس تشترط الآن أي تقدم في المفاوضات بتقديم ضمانات مهمة بألا تخرق إسرائيل وقف إطلاق النار. ومن غير الواضح في التقرير أي ضمانات سترضي حماس، وإذا أعطيت هذه الضمانات فماذا سيكون الجدول الزمني للإفراج.
الواضح من الإجابات التي تعطيها حماس هو أنها تطمح في التوصل الى وقف شامل لإطلاق النار، مطلق وثابت، وهذا الأمر تعارضه في الوقت الحالي إسرائيل والولايات المتحدة. مسألة أخرى تتعلق بانتشار الجيش الإسرائيلي في القطاع عند وقف إطلاق النار. هل ستنسحب القوات من مراكز المدن وتنتشر على طول الحدود بين غزة وإسرائيل؟ هل ستنسحب بالكامل من القطاع وتعود إلى العمل في داخله بعد وقف إطلاق النار؟ هل ستبقى ضمن الانتشار الحالي؟ وبأي حجم؟ هذه الأسئلة تحتاج ليس فقط إلى برامج عملية يتم تنسيقها مع حماس، بل تحتاج أيضا إلى سياسة واضحة فيما يتعلق بطبيعة السيطرة المدنية في غزة أثناء وقف إطلاق النار الطويل، وبعد ذلك أيضا في فترة التسوية بعيدة المدى.
حسب مصادر إسرائيلية مطلعة على هذه النقاشات ومصادر دبلوماسية أجنبية، فإن الولايات المتحدة حصلت على موافقة السعودية واتحاد الإمارات على المساعدة في إعمار القطاع ولكن بشرط هدوء أمني، واتفاق على وقف ثابت لإطلاق النار، إسرائيل تعارض بشدة نقل السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية. والولايات المتحدة تضغط على محمود عباس لإجراء إصلاحات في السلطة، لكنها لا توضح أي إصلاحات ستكون مرضية لها. في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، يرون في الطلب الأميركي فرصة للقيام بعملية تعزيز شاملة لصفوف المنظمة. وهي عملية ستقلص كثيرا دور محمود عباس ومكانته، وفي الوقت نفسه ستضم حماس لمنظمة التحرير الى جانب الجهاد الإسلامي وتنظيمات أخرى. هكذا تستطيع المنظمة القيام بشكل كامل وشرعي بدورها -الممثل الحصري للشعب الفلسطيني.
مصادر في فتح قالت للصحيفة إن النقاشات في هذا الموضوع تجري في الفترة الأخيرة مع ممثلي حماس الخارج. مع ذلك هم يعترفون بأنه لم يتم بعد تحقيق أي تقدم، وحسب رأيهم، فإن المنظمة من شأنها أن تقرر إجراء إصلاحات في بنيتها وطرح سلطة فلسطينية "مختلفة" وإبقاء الباب مفتوحا أمام حماس. هذا مع المعرفة أن حماس لا تستطيع أن تكون جزءا من الجهة التنفيذية التي ستدير القطاع. "نحن سنضطر إلى إيجاد بنية لم تكن موجودة حتى الآن"، قال أحد الأعضاء في فتح ومنظمة التحرير هي من تعترف بإسرائيل وقد وقعت معها على اتفاقات، التي استنادا إليها تم تشكيل السلطة الفلسطينية". وحسب قوله "من جهة، نحن معنيون بأن نضم إلينا حماس والتنظيمات الأخرى، لكن يبدو أننا سنضطر الى تشكيل جسم إداري آخر، فيه حماس إذا انضمت للمنظمة، لا يمكن أن تكون شريكة. المعضلة مزدوجة، هل نعطي حماس حق الفيتو على العرض الأميركي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما يتعلق بالسيطرة على كل أجزاء فلسطين، وفي المقابل، هل نتنازل عن فرصة التحول إلى منظمة تمثل كل الشعب الفلسطيني؟ هذا على فرض أنه بسبب الشراكة مع حماس ربما لن نستطيع القيام بدور في إدارة القطاع وسنجد صعوبة في إدارة الضفة".
هذه الأسئلة الحاسمة تبدو في هذه الأثناء نظرية إزاء الموقف الحاسم لإسرائيل، لكن يمكن أن تكون عملية عندما توضح الولايات المتحدة أي بنية تنظيمية فلسطينية ستكون مقبولة عليها، على فرض أنها ستستطيع فرض موقفها على إسرائيل. هذه الخطوة يمكن أن تكون أكثر سهولة إذا قدمت السعودية في تطبيعها مع إسرائيل واستخدمته كوسيلة للإقناع. هنا ينتظر مصر "دور حياتها" وهو أنه سيكون عليها، بمساعدة السعودية وبدعم أميركا، أن تربع الدائرة الفلسطينية بصورة ترضي إسرائيل. مصر استثمرت في السنوات الأخيرة الجهود الكثيرة من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية. وحتى أنها نجحت في 2017 في تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية التي شاركت فيها حماس وفتح. ولكن خلال سنة تم حل هذه الحكومة، ومنذ ذلك الحين كان الكثير من المحادثات التي لم تثمر أي شيء.
في الامتداد للشمال نحو لبنان، يتم في هذه الأيام بذل جهود دبلوماسية كثيفة بقيادة "مجموعة الخمس دول"؛ السعودية ومصر وقطر وفرنسا والولايات المتحدة. هذه الدول تعمل على إنهاء الأزمة السياسية والتوصل إلى تهدئة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. هنا يظهر بشكل خاص دور السعودية وإيران اللتين تتعاونان بشكل غير مسبوق. أول من أمس، استضاف السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، في خيمته في حي اليرزة في بيروت سفراء "مجموعة الخمس". وقبل ذلك ببضعة أيام التقى مع السفير الإيراني في لبنان مجتبنى اماني.
السؤال هو، هل التعاون العلني بين إيران والسعودية يمكن أن يملي على حزب الله قطع علاقته التي أقامها بين الحرب في غزة وبين مواجهته مع إسرائيل. حسن نصر الله في الخطاب الأخير، قال إنه لن يكون أي وقف لإطلاق النار من ناحيته طالما استمرت الحرب في غزة. ولكن في المرة السابقة التي تم فيها التوصل الى وقف قصير لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في إطار صفقة المخطوفين، أيضا حزب الله أوقف إطلاق النار. السؤال الآن هو، هل الوقف الطويل للنار بين إسرائيل وحماس سيوقف النار أيضا في الشمال، وهل في الفترة الزمنية التي سيتم فيها الحفاظ على وقف النار المزدوج، في غزة وفي لبنان، سيستطيع الوسطاء في لبنان التوصل إلى اتفاق دائم. الاتفاق الذي سيشمل ليس فقط وقفا لإطلاق النار، بل سحب كل قوات حزب الله ونشر الجيش اللبناني بدلا منه.
هذه العملية يمكن أن تقدم لحزب الله "السلم الذي سينزل عليه عن شجرة غزة، كما كان عنوان مقال نشر في هذا الأسبوع في صحيفة "الجنوبية" اللبنانية. المكاسب الأساسية التي سيحققها حزب الله من ذلك هي انتهاء المطالبة بتجريده من سلاحه، إلى جانب اعتراف السعودية بمكانته كشريك في المنظومة السياسية في لبنان. مكانة حزب الله لن تمس، في حين أنه سيكون للسعودية إنجازا سياسيا، وبالنسبة لإسرائيل فإنها ستضطر إلى التقرير هل وقف إطلاق النار الدائم الذي سيتم التوصل إليه بوساطة السعودية وإيران، إلى جانب الدعم الأميركي، يشمل انسحاب قوات حزب الله، هو ضمانة كافية كي يستطيع السكان في منطقة الحدود مع لبنان العودة إلى بيوتهم؟

MENAFN26012024000072011014ID1107774004

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