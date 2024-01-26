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كيف سيطبق العالم قرار العدل الدولية على إسرائيل لحماية الغزيين؟

1/26/2024 2:35:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لاهاي - أثار قرار محكمة العدل الدولية والذي يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وليس وقف الحرب، ردود فعل متباينة، ما بين من يرى أنه مرض، وما بين عدد آخر يرى أنه منقوص، وآخرون يرون أنه لن يوقف شلال الدم الفلسطيني النازف في غزة.
وعلى وقع القرار يبدو أن جيش الاحتلال غير آبه بما صدر عن المحكمة، ويستمر في عدوانه الوحشي على غزة وأهلها المدنيين، فلم تهدأ وتيرة الأعمال العدائية، والقتل والتدمير مستمران، فيما ينتشر الجوع والمرض في كل أنحاء القطاع.
وفي ضوء قرار المحكمة، السؤال المطروح على الطاولة، من سينفذ القرار، وما هي الخطوات التي ستتخذ امتثالا للمحكمة، وما مدى قوة القرار على الأرض في غزة؟.
المحكمة في قرارها أمس رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، وصوت عدد كبير من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وعلق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بتأكيده أن إسرائيل "ملتزمة بمواصلة الدفاع عن نفسها".
وقال نتنياهو: "إن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع. وبنفس القدر من الالتزام المقدس سنواصل الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا".
وأضاف: "مثل أي دولة أخرى، لدى إسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها".
وأردف نتنياهو: "إن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق".
وقال إن "تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب بل إنها شنيعة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها".
وأضاف: "سوف نستمر في تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن الأذى".
ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب إفريقيا بها، الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع وأودت وفقا للسلطات الصحية في غزة بحياة أكثر من 26 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
والحكم جاء بناء على طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بعد اتهامها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعمليتها العسكرية في قطاع غزة.
ويعلق كيان الاحتلال آمالا كبيرة على حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة، فما هي الاحتمالات الممكنة في حال انصياع إسرائيل لقرارات المحكمة الدولية من عدمه؟.
فيما تكون قرارات العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، إلا أنها لا تملك سلطة تنفيذها، وبعدما أصدرت المحكمة حكمها الذي يعتقد أن إسرائيل لن تمتثل له، فإنه بإمكان جنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن الدولي ومطالبته بتنفيذه.
وفي وجود الولايات المتحدة الأميركية كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، تطمئن إسرائيل إلى أنه لن يتم التوافق على قرار يضر بمصالحها أو سياساتها، إذ إنها متأكدة من أن واشنطن ستستخدم حق النقض "الفيتو" لإفشال أي محاولات لإقرار إجراءات ضدها، وفق تصريحات خبراء قانون إسرائيليين.
وانتقد الخبير في القانون الدولي، رافائيل بينتون، مشاركة موافقة إسرائيل على الذهاب إلى العدل الدولية، ووصفها بأنها خطأ فادح منح المحكمة "شرعية لا داعي لها".
وقالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن محاكمة إسرائيل تفتح عهدا جديدا في العلاقات بين الجنوب المستضعف والشمال المستقوي، وتسلط الضوء على حروب إبادة لم يعترف بها بعد.
وقالت إن الحجج التي قدمها الادعاء الجنوب أفريقي في المحكمة كانت قوية في سعيها لإثبات وجود نية إسرائيلية مبيتة لارتكاب إبادة في غزة، وإن انبراء خبراء قانونيين من جنوب أفريقيا وإيرلندا للدفاع عن شعب ما زال يتعرض للاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الذي نكبت به جنوب أفريقيا سابقا، قد أثر فيها أيما تأثير.
وأضافت أن ما صدمها هو استخدام إسرائيل مصطلحات القانون الدولي الإنساني نفسه لتسويغ هجماتها على المدنيين.
وتقول ألبانيز إن المحاكمة تجاوزت مسألة الإبادة التي تجري في غزة إلى رمزية معارضة الاستعمار ككل.
وردا على سؤال عن أسباب صمت الدول الأوروبية في مسألة الإبادة بحق المدنيين في غزة؟، ترى ألبانيز هذا الصمت طبيعيا بالنظر إلى الذهنية الأوروبية التي ما تزال حبيسة ترسبات وتداعيات الفترة الاستعمارية.
وأضافت أن كثيرا من حروب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدول الأوروبية الاستعمارية ما تزال طي الإنكار، كتلك التي ارتكبتها ألمانيا في ناميبيا قبل بضعة عقود.
ورغم أن أي قرار بخصوص تهمة الإبادة نفسها قد لا يتخذ قبل سنوات طويلة، فإن الملاحقات ضد إسرائيل في محكمة العدل من شأنها منح بريق أمل لمن يعيشون في جنوب العالم وحياتهم معلقة على شفير الهاوية.
من جهته قال الخبير في القانون الدولي الدكتور سعد جبار، إن قرار محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يشكل إحراجا دوليا لحلفاء تل أبيب، مضيفا أنه حظي بإجماع كبير.
وقال إن قرار المحكمة الدولية في لاهاي جسّد الضمير الجماعي الدولي لكل القضاة من مختلف المناطق الجغرافية، "وهو ما يعكس الضمير المهني والاستقلالية والشجاعة".
وأضاف أن "القرار بمثابة قنبلة نووية ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ويشكل إحراجا لواشنطن وحلفاء تل أبيب على الصعيد الدولي".
وشدد على أن القرار وضع إسرائيل بقفص الاتهام، مؤكدا أنه قرار نهائي وملزم بالنسبة لتل أبيب، ويبقى تنفيذه من عدمه أمرا آخر، قبل أن يستدرك بالقول إن إسرائيل لا يمكنها التذرع بعد الآن بأنها دولة قانون وديمقراطية إن خرقت قرار المحكمة".
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
وقالت المحكمة إن على إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا.
فيما قالت رئيسة المحكمة، القاضية جوان إي دونوغو إن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.
وأضافت: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وتابعت أن المحكمة تقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.
ورحبت جنوب أفريقيا -صاحبة الدعوى- بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".
وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.
لكنها أضافت "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة".
وبينت أنها لا تشعر بخيبة أمل من القرار، رغم عدم نصه صراحة على كلمة وقف إطلاق النار، لكن "لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة المفروضة من دون وقف إطلاق النار".
وشددت على أن القرار، يجبر الأجهزة الأممية والدولية، على اتخاذ ما ينبغي من إجراءات، لحماية حياة الناس المهددة، مضيفةً "كان علينا أن لا نقف متفرجين وأن نقوم بما يجب لحماية عشرات آلاف الفلسطينيين".
وتابعت: "علينا أن ندعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي".
وأكدت وقوف دولة جنوب أفريقيا إلى جانب الشعب الفلسطيني داعيةً إياه إلى عدم فقدان الأمل.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بحكم محكمة العدل الدولية، وقالت إنه تذكير مهم بأنه لا يوجد دولة فوق القانون.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمة بثها التلفزيون، أمس إن قضاة المحكمة قيموا الوقائع وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
وأضاف أن فلسطين تدعو جميع الدول، ومن بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.
وقال عبد الفتاح دولة، الناطق باسم حركة فتح، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة أعاد الاعتبار لمكانة القانون الدولي وقيم العدالة الدولية والإنسانية، ووضع إسرائيل في قفص الاتهام، وأكد أنها لم تعد دولة فوق القانون.
وأضاف في بيان أن قبول المحكمة دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ودعوتها اتخاذ تدابير مؤقتة "ينبع من توفر الأدلة الدامغة على قيام إسرائيل بجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".
في المانيا قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن بلاده ستحترم قرار محكمة العدل الدولية بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل، مضيفا أنه لن يتم التعامل مع الاتهام الأساسي في القضية، المتعلق بحدوث إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت عزمها التدخل كطرف ثالث، في مواجهة دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
ورفضت الحكومة الألمانية بشدة الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل واتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، محذرة من "الاستغلال السياسي" للتهمة، حيث أعلنت أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام المحكمة.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات ناميبيا، حيث ندد بيان صادر عن مكتب الرئيس بما سماه "نية الإبادة الجماعية للدولة الإسرائيلية العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة"، واستشهد بتاريخ ألمانيا الاستعماري في الدولة الواقعة بجنوب غرب القارة الأفريقية.-(وكالات)

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