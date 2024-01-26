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مشروع آلون الأبدي

1/26/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مايكل يونغ* - (مالكوم-كير كارنيغي الشرق الأوسط) 10/1/2024

قدم القادة الإسرائيليون خططًا متنوعة للسلام مع الفلسطينيين، إلا أن مبادئ الاحتلال التي جرى تحديدها في العام 1967 ما تزال مستمرة حتى اليوم.
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في شهر كانون الأول (ديسمبر) الفائت، أجرى مارك أوستن من قناة "سكاي نيوز" مقابلة محملة بالدلالات مع السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي. وقد سألها أوستن عما إذا كان التصور الإسرائيلي بشأن تسوية ما مع الفلسطينيين يتضمن حل الدولتَين. وبعدما حاولت هوتوفلي المناورة للتملص من الإجابة، قالت: "لقد فشل نموذج أوسلو يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، ونحن بحاجة إلى بناء نموذج جديد". وحين ألح أوستن بسؤالها عما إذا كان يمكن لإسرائيل أن تقبل بدولة فلسطينية، أتى جوابها: "بالتأكيد لا...".
عند متابعة الخطوات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية اليوم، نتيقن من شيء واحد، وهو أن الأطراف اليمينية والاستيطانية في الحكومة، بدءًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليست لديها أي نية للقبول بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحتى الأحزاب الأقرب إلى وسط الطيف السياسي ليست في طور الدفع بهذا الاتجاه. بتعبير آخر، يبدو أن الإسرائيليين يعارضون في معظمهم حل الدولتَين، ويرفضون حل الدولة الواحدة، ولا يقدمون عمومًا أي تسوية واقعية من شأنها أن تحظى -ولو من بعيد- باهتمام نظرائهم الفلسطينيين.
مع ذلك، سوف نخطئ إذا أنحينا باللائمة في هذا الوضع على حزب الليكود برئاسة نتنياهو، ناهيك عن الجماعات الدينية شبه الفاشية والقومية المتطرفة المشاركة في حكومته. الواقع هو أن اليسار الإسرائيلي أدى دورا أساسيا في إرساء الإطار المفهومي للاحتلال بالشكل الذي نعرفه اليوم، والذي تم التعبير عنه بدايةً في "خطّة آلون"، التي قُدمت النسخة الأولى منها أمام الحكومة الإسرائيلية في 26 تموز (يوليو) 1967. وربما يكون هذا ما قصدته هوتوفلي في معرض حديثها عن "نموذج جديد" -إما هذا، أو البديل المتمثل في تهيئة الظروف الرامية إلى تنفيذ التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وضع ويليام و. هاريس، وهو عالم في الجغرافيا السياسية من نيوزيلندا، كتابًا ممتازًا عن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في مرحلة ما بعد العام 1967، بعنوان "ترسيخ الجذور: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والجولان وغزة-سيناء خلال فترة 1967-1980" Taking Root: Israeli Settlement in the West Bank, the Golan, and Gaza–Sinai, 1967–1980. ويوجز هاريس في الكتاب أبرز ما ورد في "خطة آلون" المسماة على اسم إيغال آلون، الذي شغل منصب وزير العمل الإسرائيلي في حكومة رئيس الوزراء ليفي إشكول. ويصف هاريس الخطة بأنها "ذات دلالة كبيرة لأنها أصبحت، مع أنها لم تحظَ قط بقبول رسمي، تدريجيا، الأساس المرتبط بالأرض والإيديولوجيا للمشروع الاستيطاني الرسمي واسع النطاق في الأراضي المحتلة، وواصلت هذا الدور لنحو عقد من الزمن".
يمكن الاختلاف مع ما قاله هاريس عن أن "خطة آلون" ظلت مؤثرة لعقد من الزمن فقط. فمن نواحٍ كثيرة، استمر أساسها المنطقي لفترة أطول من ذلك بكثير، وهو ما يزال قائمًا حتى اليوم. وقد تمحورت الخطة حول مبدأ بسيط مفاده بأن "على إسرائيل الحفاظ على حكم مباشر في أجزاء من الأراضي المحتلة، تمنحها ميزات استراتيجية واضحة. وعليها كذلك، من أجل تعزيز قدرتها على المساومة حيال هذه المناطق، بذل جهود تتعدى إنشاء المواقع العسكرية، والبدء فورًا بتطبيق سياسة شاملة للاستعمار اليهودي".
وشرح هاريس عن "بند أساسي في 'خطة آلون'، هو مفهوم التوصل إلى تسوية على الأراضي لتحقيق أقصى قدر ممكن من الأمن لإسرائيل، مع جعل الزيادة في أعداد الأقلية العربية في إسرائيل تقتصر على الحدّ الأدنى". وقضت الخطة أن يتم ذلك من خلال إنشاء مناطق تتمتع بحكم ذاتي عربي في شمال الضفة الغربية وجنوبها، "ربما مع إقامة روابط كونفدرالية مع الأردن و/أو إسرائيل"، واحتفاظ إسرائيل بالسيطرة على أخدود وادي الأردن، ما يضفي عمقا استراتيجيا على دولة حدود العام 1948. وبعبارة أخرى، منحت الخطة الفلسطينيين حكما ذاتيا، على أبعد تقدير، ربما ضمن إطار أردني أو إسرائيلي، ومن دون أي اعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
كان هذا التفكير أيضًا وراء خطة الحكم الذاتي التي بلورها مناحيم بيغن، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، في كانون الأول (ديسمبر) 1977، والتي ينتخب بموجبها سكان الأراضي المحتلة مجلسا إداريا لحكمهم في الكثير من المجالات، فيما تبقى المسائل المتعلقة بالأمن والنظام العام في عهدة السلطات الإسرائيلية. انحرفت الخطة عن هدف آلون الرامي إلى تقليص عدد السكان العرب في إسرائيل، من خلال "منح سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة، بغض النظر عن جنسيتهم، وبما في ذلك السكان عديمو الجنسية، الخيار الحر في الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو الأردنية". ونصت الخطة أيضًا على السماح للسكان العرب في الضفة الغربية الذين يختارون الحصول على الجنسية الإسرائيلية بشراء الأراضي والعيش داخل إسرائيل.
رفض الفلسطينيون خطة بيغن، ولا سيما أنها لم تعترف بحقوقهم الوطنية ووضعت المجلس الإداري تحت سلطة إسرائيل، التي كانت قادرة على حله متى شاءت. وأعطت الخطة كذلك الضوء الأخضر لمشروع يهدف إلى بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن "إسرائيل متمسكة بحقها ومطالبتها بالسيادة على يهودا والسامرة وقطاع غزة. ومع العلم أن ثمة مطالبات أخرى، فهي تقترح، حرصًا على الاتفاق والسلام، ترك مسألة السيادة في هذه المناطق مفتوحة". مع ذلك، ونظرًا إلى أن إسرائيل سوف تستوطن هذه الأراضي على نحو غير مقيد، وسوف تتولى الأمن فيها، فمطالبتها بالسيادة هي التي كان من المرجح أن تسود في مطلق الأحوال. وفي الواقع، أثناء إعلان بيغن عن خطته، قدم بوضوح الحصيلة التي يتوقعها، قائلًا: "لنا حق ومطالبة بالسيادة على هذه المناطق من أرض إسرائيل. إنها أرضنا وهي بالحق ملك الشعب اليهودي".
بينما حادت خطة بيغن عن خطة آلون من بعض النواحي، فإنها ظلت مرتكزة جوهريا على الأُسس نفسها: الحكم الذاتي للفلسطينيين تحت إشراف إسرائيل السياسي والأمني، من دون الاعتراف بحقوقهم الوطنية، ناهيك عن سيادتهم، وفي ظل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي. وقد أعيد التشديد على ذلك في "اتفاقات كامب ديفيد" التي تم توقيعها في أيلول (سبتمبر) 1978، والتي قدمت خطة لإرساء حكم ذاتي فلسطيني في الأراضي المحتلة لمرحلة انتقالية مدتها ثلاث إلى خمس سنوات، تُجرى بعدها مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للأراضي المحتلة.
من الجدير بالذكر أن اتفاقات كامب ديفيد شكلت سابقة أساسية ما تزال سائدة في التفكير الدبلوماسي بشأن المسألة الفلسطينية الإسرائيلية. وهي أن النتيجة النهائية لمحادثات السلام العربية الإسرائيلية يجب أن تنبثق عن مفاوضات بين الأطراف، لا أن تُحدد مسبقًا. لماذا يكتسي ذلك أهمية؟ أحد الأسباب هو أن إدارة نيكسون سلمت في شباط (فبراير) 1972 بأن إسرائيل ليست مضطرة إلى الالتزام بانسحاب كامل من الأراضي التي احتلتها في العام 1967 في إطار أي اتفاق مؤقت مع العرب. ولذلك دخل الإسرائيليون في مفاوضات مع العرب خلال تسعينيات القرن العشرين من دون الاضطرار إلى القبول بأي نتيجة لا يوافقون عليها، وكانت هذه المقاربة أيضًا في أساس التفسير الإسرائيلي لـ"اتفاقات أوسلو".
لقد واصلت إسرائيل العملية الاستيطانية في مرحلة ما بعد أوسلو، وهو ما أكد أن الإسرائيليين توقعوا البقاء في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، فيما طرأ تأخير متكرر في الانتقال إلى محادثات الوضع النهائي التي نصت عليها الاتفاقات. وحين انطلقت هذه المحادثات في نهاية المطاف في كامب ديفيد في شهر تموز (يوليو) 2000، كان مصيرها الفشل. وقد ألقى الرئيس الأميركي بيل كلينتون باللائمة في ذلك على ياسر عرفات، ولكن مشاركين آخرين في القمة، منهم روبرت مالي الذي كان مستشارًا لكلينتون، خالفوه الرأي، وقد اعتبر مالي في مقال كتبه مع حسين آغا في مجلة "ذا نيويورك ريفيو أوف بوكس" في العام 2001 وحظي بانتشار واسع، أن من غير الممكن أن يكون عرفات قد رفض عرضًا من نظيره الإسرائيلي إيهود باراك، إذ لم يكن قد طُرح أي شيء واضح على طاولة البحث: النتيجة النهائية التي أسفرت عنها مقاربة باراك والتي أُغفلت إلى حد كبير هي أنه ما من عرض إسرائيلي قُدم على الإطلاق، بالمعنى الدقيق للعبارة. فقد كان الإسرائيليون مصممين على الحفاظ على الموقف الإسرائيلي في حالة الفشل، وعازمين على عدم السماح للفلسطينيين بالاستفادة من المفاوضات أحادية الجانب، ولذلك كانوا يحجمون عن قطع الشوط المتبقي، لا بل الأشواط المتبقية لتقديم مقترح. والأفكار التي طرحت في كامب ديفيد لم تُدوَّن كتابيا على الإطلاق، بل نُقِلت شفويا. وقُدمت عمومًا بوصفها مفاهيم (أميركية) لا مفاهيم إسرائيلية؛ وبالفعل، على الرغم من أن باراك طلب أن تُتاح له فرصة التفاوض وجهًا لوجه مع عرفات، فقد رفض عقد أي اجتماع جوهري معه في كامب ديفيد خوفًا من أن يسعى الزعيم الفلسطيني إلى تدوين تنازلات إسرائيلية في السجل.
رُبّ قائلٍ بأن مشكلة باراك تكمن، في جزءٍ منها، في أنه كان يحاذر من إنهاء القبضة المُحكمة لخطة آلون. في نهاية المطاف، قبِل رئيس الوزراء إيهود أولمرت ما بدا، للوهلة الأولى، أنه تعديل مهم في خطة آلون في أيلول (سبتمبر) 2008. فقد عرض التخلي عن حوالي 94 في المائة من الضفة الغربية إلى الفلسطينيين، حتى لو ضُمت ثلاث كتل استيطانية كبرى، وهي "غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم" و"أرئيل" (الواقعة تباعًا في النصف الجنوبي من الضفة الغربية، وفي منطقة واسعة شرق القدس، وشمال رام الله في النصف الشمالي من الضفة الغربية)، إلى إسرائيل. لقد اعتبر أولمرت ووزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، كوندوليزا رايس، أن العرض سخي جدا، لكن ما لم يأتيا على ذكره هو أن الفلسطينيين رأوا عيوبًا أساسية في الخطة.
بادئ ذي بدء، قدمت الخطة في أفضل الأحوال شكلًا مقيدًا من السيادة الفلسطينية. فقد مُنعت الدولة الفلسطينية من أن يكون لها جيش أو سلاح جوي، ومن السيطرة على حدودها مع الأردن، بحيث نصت الخطة على تسيير دوريات للقوات الدولية، يمكن أن تكون تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وبموجب الخطة، يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها عبر الحدود في فلسطين، وملاحقة أعدائها داخل الأراضي الفلسطينية، واستخدام المجال الجوي الفلسطيني. وبالمثل، لن يحصل الفلسطينيون على حق معترف به بالعودة إلى ديارهم، باستثناء نحو 1.000 لاجئ في السنة لمدة خمس سنوات. وقد عرض أولمرت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خريطة غير قابلة للتفاوض كي يوقع عليها، وليس مفاجئا أن عباس، الذي لا بد أنه استشف فخا يُنصَب له، قد رفض التوقيع.
ربما بدا أن أولمرت يبتعد عن خطة آلون، لكنّ منطقه لم يكن مختلفًا عنها إلى حد كبير. فالمستوطنات التي ضُمت إلى إسرائيل كانت عبارة عن كتل جغرافية واسعة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقدم مزايا استراتيجية واضحة للجيش الإسرائيلي. وكانت الخطة تسعى أيضًا، وفقًا لما جاء على لسان هاريس، إلى "تسوية على الأراضي لتحقيق أقصى قدر من الأمن لإسرائيل مع جعل الزيادة في أعداد الأقلية العربية في إسرائيل تقتصر على الحد الأدنى". وحتى لو قامت القوات الخارجية بـ"تسيير دوريات" في غور الأردن، فهذا لم يكن يعني شيئًا من حيث هوية الجهة التي تحتفظ بالسيادة هناك. كانت إسرائيل ستستمر في اعتبار الغور خطها الدفاعي الأول في الجهة الشرقية، وكانت حرية التحرك المتاحة لها لعبور الحدود نحو فلسطين والتحليق بطائراتها العسكرية في المجال الجوي الفلسطيني ستوفر أساسا قانونيا لتدخلاتها.
إذن، ما تزال خطة آلون في صميم جزء كبير من التفكير الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية، حتى في يومنا هذا. وما يريده عدد كبير من الإسرائيليين على ما يبدو هو أن يقبل الفلسطينيون بدولة تفتقر إلى المقومات السيادية للدولة؛ وأن يوافقوا على وجود المستوطنات الإسرائيلية في وسطهم والذي يمكن أن يكون وجودا أمنيا أيضًا؛ وأن يمنحوا إسرائيل أدوات أساسية للسيطرة على فلسطين والفلسطينيين؛ وأن يسعوا إلى طمس قضية اللاجئين بصورة نهائية.
في ضوء ذلك، ليست الفوارق كبيرة بين أولمرت الذي اقترح دولة مُجهَضة، ومناحيم بيغن، أو نتنياهو الذي رفض أو يرفض مفهوم الدولة الفلسطينية بحد ذاته. والفوارق ليست كبيرة لأن معايير خطة آلون تتّسم بالمرونة الكافية لاقتراح شكل من أشكال الاستقلال الذاتي أو الحد الأدنى من الدولة. وفي نهاية المطاف، تقدم الخطة أيضًا تسوية يمكن أن توحد اليسار واليمين الإسرائيليين؛ فمثلما قبِل اليمين بمبادئها بعدما كان اليسار قد صاغها في البداية، يمكن أن يجتذب جوهر الخطة، في نهاية الأمر، المتطرفين الإسرائيليين الذين لا تقدم اقتراحاتهم حلولًا قابلة للتطبيق تستحق النظر فيها.

*مايكل يونغ: محرر مدوّنة "ديوان" ومدير تحرير في "مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط".

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