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غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

1/26/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألان غريش؛ وسارة قريرة* - (أوريان 21) 10/1/2024

"منذ 90 يومًا، لا أفهم ماذا يحدث. الآلاف من الناس يموتون ويتعرضون للتشويه، ويغمرهم طوفان من العنف الذي لا يمكن تسميته بالحرب، إلا من باب الكسل". في رسالة استقالة بعد اثني عشر عاماً من العمل الجيد والمخلص، اعتزم الصحفي، رافائيل أورياني، الذي كان يعمل مع الملحق الأسبوعي لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليومية، الاحتجاج على الطريقة التي تغطي بها صحيفته الحرب على غزة. وهو يدين "الحذر المذهل الذي يمارسه جزء كبير من الصحافة الأوروبية، بما في ذلك صحيفة "لا ريبوبليكا"؛ حيث لا يظهر اليوم خبر مجزرة طالت عائلتين سوى في السطر الأخير من الصفحة 15"، ويستحضر "المرافقة الإعلامية" التي تجعل وقوع هذه المذابح ممكنًا.
منذ فترة وجيزة، لم يكن الإعلام الغربي حذراً إلى هذه الدرجة. لم يكن أحد يتردد في إدانة الغزو الروسي، أو يخطر على بال أحد أن يتحدث عن "العملية الروسية الخاصة"، إلا من باب السخرية. أما اليوم، فقد ترسخت العبارة الإسرائيلية التي تتحدث عن "الحرب بين إسرائيل وحماس" لدى جميع وسائل الإعلام، وكأنها حرب بين طرفين متساويين يواجهان بعضهما بعضا، أو كأن معظم الضحايا ليسوا من المدنيين، بل أعضاء في "كتائب القسام".
قد تختلف المصطلحات المستخدمة في الصحف، ولكن يتم في أغلب الأحيان وصف حركة حماس بأنها "منظمة إرهابية" -للتذكير، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هما الوحيدان اللذان يعتبرانها كذلك- وهذا التوصيف يبرّئ إسرائيل مقدماً من جرائمها كافة: أليس كل شيء مسموحًا به في مواجهة الشر المطلق؟ وفي هذا السياق، تحدث صحفي من شبكة (سي. إن. إن) عن تعليمات هيئة تحرير القناة، فقال: "استعمال عبارات مثل 'جريمة حرب' أو 'إبادة جماعية' من المحرمات. سيتم الحديث عن القصف الإسرائيلي في غزة على أنه 'انفجارات' لا يتحمل مسؤوليتها أحد، إلى أن يقبل الجيش الإسرائيلي تحمل المسؤولية عنها أو أن ينفيها. وستتم الموافقة بسرعة على الاقتباسات والمعلومات المقدمة من قبل المسؤولين العسكريين والحكوميين الإسرائيليين، في حين أنه سيتم التدقيق بعناية والتعامل بحذر مع تلك الواردة من الفلسطينيين"(1).
"بحسب حماس"
نعلم عن التوجس الذي رافق أرقام الوفيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، والتي تُقدم إلى اليوم في الإعلام الغربي مصحوبة بعبارة "بحسب حماس"، والحال أن الأرقام الحقيقية هي بلا شك أكثر من ذلك بكثير، نظراً لعدد الأشخاص الذين ما يزالون تحت الأنقاض. وقد تم تنسيب طريقة تعامل إسرائيل مع الرهائن الفلسطينيين، حيث يتم تجريدهم من ملابسهم وإهانتهم وتعذيبهم، وكأن مجرد ورود إمكانية انتمائهم إلى حماس يبرر هذه المعاملة. من ناحية أخرى، انتشرت الأخبار الكاذبة بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) حول بقر أحشاء النساء، أو قطع رؤوس الرضع أو حرقهم في الأفران، لأنها حظيت بتأييد -أو نُشرت من قبل- المسؤولين الإسرائيليين. وحتى بعد أن رُفع الستار عن هذه الأكاذيب وتم فضحها، لم يعتقد أي فريق تحريري أنه من الضروري الاعتذار على المساهمة في الترويج للدعاية الإسرائيلية.
في فرنسا، يحظى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمنبر في القنوات الإخبارية، وعندما يقرر صحفي القيام بعمله على أكمل وجه واستجوابه من دون أن يتماهى مع خطابه، يتم استدعاؤه وتوبيخه من قبل إدارته. وفي الأثناء، بالكاد يتم التنويه إلى التصريحات العنصرية الصارخة التي تصل إلى حد التحريض على الكراهية أو العنف ضد منتقدي الجيش الإسرائيلي، ناهيك عن كون الصحفيين من أصول عربية محل شبهة واتهام بـ"الطائفية" إذا تجرأوا وقدموا قراءة أخرى للأحداث.
وفي حين ترفض إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة -باستثناء أولئك الذين يقبلون بـ"مرافقة" الجيش في "جولة"، الأمر الذي فعله العديد من المراسلين من دون أدنى انتقاد لما يفرضه عليهم الجيش الإسرائيلي من شروط- قليلة هي الأصوات التي احتجت على هذا الحظر. وبالكاد تحرك أصحاب المهنة ضد اغتيال 110 صحفيين فلسطينيين، وهو رقم استثنائي لم نشهده في أي حرب حديثة. ماذا لو كان هؤلاء المراسلون أوروبيين؟ الأدهى من ذلك هو أن منظمة "مراسلون بلا حدود" تحدثت في تقريرها السنوي الصادر في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2023 عن مقتل "17 صحفيا (فلسطينيا) أثناء ممارسة عملهم"، وهو تصريح تم تداوله في عديد وسائل الإعلام الفرنسية. وعلاوة على الرقم، كيف لهذه المنظمة أن تتفوه بهكذا تصريحات، ونحن نعلم أن إسرائيل تستهدف الصحفيين عمداً، في غزة والضفة الغربية، كما جرى مع اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة؟ ولا ننسى الزميل وائل الدحدوح، رئيس مكتب "الجزيرة" في غزة، الذي فُجع مرة أخرى باغتيال نجله حمزة في 7 كانون الثاني (يناير)، بعد أن استهدف صاروخ إسرائيلي السيارة التي كانت تقله مع زميله مصطفى الثريا في رفح، جنوب القطاع.
في الحقيقة، ندين بمعظم الصور التي تصلنا لهؤلاء الصحفيين الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن بعضهم عمل بالفعل في الماضي كـ"منسق" لصحفيين فرنسيين، إلا أن الإعلام الفرنسي ينظر إليهم كمشتبه بهملا لشيء إلا لأنهم فلسطينيون. في الأثناء، يتم الاستماع إلى الصحفيين الإسرائيليين الذين يتبنون في معظمهم سردية الجيش الإسرائيلي، باستثناء موقع "972+" أو بعض صحفيي "هآرتس".
نقاش حول.. التطهير العرقي
شهدنا في الأيام الأخيرة نقاشات سريالية في محطات الإذاعة والتلفزيون حول مقترحات تهجير الفلسطينيين إلى الكونغو أو رواندا أو أوروبا، من دون التذكير والإصرار على أننا نتحدث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن من يقترح هذه الأفكار يجب أن يُحاكم على هذا الأساس.
وفق الأمم المتحدة، أصبح قطاع غزة "مكانًا للموت وغير قابل للسكن". في كل يوم تأتينا الأخبار حول تفاقم عدد القتلى (أكثر من 24 ألفًا)، والجرحى (أكثر من 61 ألفًا)، وقصف المرافق الطبية، والإعدامات بإجراءات موجزة، والتعذيب على نطاق واسع، وتدمير المدارس، والجامعات، والمنازل. حتى أنه تم إنشاء مصطلح جديد، "قتل المنازل" (domicide) للإشارة إلى هذا التدمير المنهجي للبيوت. ولكن نادراً ما تكون هذه الجرائم موضوع تحقيقات صحفية في فرنسا. من شأن المذكرة التي قدمتها جنوب أفريقيا في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2023 إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي أن تمنح وسائل الإعلام مادة كافية لنشر أكثر من سبق صحفي، وأن تمنح الضحايا (وليس فقط ضحايا 7 تشرين الأول (أكتوبر)) وجهًا واسمًا وهويةـ وأن تُجبر إسرائيل والولايات المتحدة -التي تسلح تل أبيب من دون أن تنبس ببنت شفة- وكذلك الدول الغربية الأخرى -خاصة فرنسا- على مواجهة مسؤولياتها. لا يكفي إنزال بعض الإمدادات بالمظلات على السكان المحتضرين، أو التعبير عن "القلق" من خلال بيان رسمي.
إننا نشهد للمرة الأولى إبادة جماعية على الهواء مباشرة -حرفيا- عبر قنوات إخبارية عربية أو شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما لم يحدث لا في رواندا ولا في سريبرينيتشا. وأمام هذه الإبادة، فإن تناسي ما يجري في غزة وإبعاده من العناوين الأولى للصحف ليصبح خبرا ثانويا هو أمر مثير للقلق. ويتحمل الصحفيون، مثل الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مسؤولية أخلاقية للتعبئة لوقف هذه الجريمة المتواصلة.
لتجنب التواطؤ في الإبادة الجماعية، يمكن لفرنسا أن تساعد في وقفها من خلال تعليق التعاون العسكري مع إسرائيل، وفرض عقوبات ضد الفرنسيين الذين يشاركون في الجرائم في غزة، وتعليق حق المستوطنين في دخول أراضيها، أو حتى تعليق استيراد البضائع الإسرائيلية، خاصة وأن بعضها يأتي من المستعمرات ويتم تسويقه بما يخالف القرارات الأوروبية.
في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، وفي أعقاب هجوم روسي على بلدات أوكرانية خلّف نحو 30 قتيلاً، أدانت الحكومة الأميركية "القصف الرهيب"، في حين أدانت حكومة باريس "استراتيجية الإرهاب الروسية". ونشرت صحيفة "لوموند" اليومية عنوانا رئيسيا حول "حملة الإرهاب الروسية". كم يجب علينا أن ننتظر من الوقت لنرى الحرب الإسرائيلية على غزة تُصنف كإرهاب؟

*ألان غريش: مدير مجلة "أوريان 21"، متخصص في شؤون الشرق الأوسط، له مؤلفات عديدة منها "علام يدل اسم فلسطين"؟ من منشورات "les liens qui libèrent 2010، و"أغنية حب، فلسطين وإسرائيل، قصة من تاريخ فرنسا"، مع هيلين آلدغير (2017)، منشورات La Découverte.
*سارة قريرة: صحفية، رئيسة تحرير موقع "أوريان 21".

هامش:
(1). Cnn Runs Gaza Coverage Past Jerusalem Team Operating Under Shadow of Idf Censor, The Intercept, Daniel Boguslaw. نُشر المقال في 4 كانون الثاني (يناير) 2024. "(سي إن إن) تدير تغطية لقطاع غزة أمام فريق القدس الذي يعمل تحت ظل رقابة جيش الدفاع الإسرائيلي".

*نشر هذا المقال بالفرنسية تحت عنوان: Gaza. L'escorte médiatique d'un génocide

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