Friday, 26 January 2024 11:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هتافات من قلب عمان.. افتحوا المعابر وأغيثوا غزة

1/26/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - خرجت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد أمس، مسيرة تضامنية مع الأهل في غزة الذين يتعرضون منذ 113 يوما، لحرب إبادة همجية، وللتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني، وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها المحتل أمام مرأى العالم.
وشهدت المسيرة التي نظمها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، تحت شعار "حصار غزة أميركي بأيد عربية... اكسروا الحصار"، مشاركة واسعة من قبل فاعليات حزبية وشعبية ووطنية.
وطالب المشاركون بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع المحاصر تحت العدوان منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وهتف المشاركون "علا يا بلادي علا الموت ولا المذلة"، "شعبك يا الأردن متحدين لتحريرك فلسطين".
وأكد المشاركون بالمسيرة على الواجب العربي في كسر الحصار وإسناد غزة بجسور الإغاثة، منددين بالدور الرئيس لأميركا والشريك في العدوان على الشعب الفلسطيني من خلال تزويد المحتل بالسلاح والإمداد به، وتعطيل إرادة المجتمع الدولي الذي يطالب بوقف إطلاق النار.
ودعا المشاركون لتكثيف الضغط الدولي لوقف المجازر التي يرتكبها المحتل بحق المدنيين في قطاع غزة، إلى جانب كسر الحصار المفروض على القطاع.
وندد المشاركون بالدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الذي تقدمه الولايات المتحدة للمحتل، معتبرين أميركا أساس الإرهاب الصهيوني.
كما طالب المشاركون، الحكومة، بقطع العلاقات كافة مع المحتل وإلغاء اتفاقيتي الغاز ووادي عربة، وطرد السفيرة الأميركية من عمان وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.
واستهجن المشاركون في المسيرة استمرار حصار قطاع غزة وتجويع سكانه، وسط مطالبات للدول العربية ودول العالم باتخاذ إجراءات فعالة لكسر الحصار وإسناد غزة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية.
ونددوا بالصمت العالمي على ما يجري من جرائم وانتهاكات في قطاع غزة، مطالبين بوقف العدوان الهمجي على القطاع.
وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الصهيونية، ورفضهم الحرب على القطاع.
واعتبروا أن العدوان الصهيوني لم يكن ليستمر، لولا مباركة الولايات المتحدة ودعم قيادتها السياسية والعسكرية الواضح والصريح للجرائم التي ترتكب ضد قطاع غزة.
وهتف المشاركون في المسيرة شعارات منددة بالممارسات الصهيونية الهمجية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مستنكرين الانتهاكات والمجازر المتواصلة في غزة والضفة الغربية واستهدافها المستشفيات والمدارس والبنية التحتية.
وجددوا تضامنهم مع قطاع غزة، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية، رافعين الأعلام واليافطات المنددة بالعدوان.
وأكدوا أهمية التحرك الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية لإيقاف المجازر والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة.
وأكدوا ضرورة وقوف الشعوب العربية والإسلامية مع أبناء قطاع غزة ضد العدوان الصهيوني على المدنيين الأبرياء العزل.
واعتبر المشاركون أن الحصار هو إحدى أدوات القتل الأميركية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدين رفضهم لكل محاولات الاحتلال التأثير على الموقف الأردني سواء كان موقفا رسميا أو شعبيا، محذرين في الوقت نفسه من مخاطر مشاريع التهجير التي يسعى لها الاحتلال.

MENAFN26012024000072011014ID1107773996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث