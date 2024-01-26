تفاصيل جديدة للمنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة

MENAFN - Alghad Newspaper) يستمر تأثر المملكة الليلة ونهار السبت بالمُنخفض الجوي من الدرجة الثالثة المُرفق مع كتلة هوائية باردة ورطبة، ويتوقع استمرار هطول الأمطار على فترات، وبحسب لطقس العرب.

وأضاف أنه يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت وغائماً وماطراً في مُختلف المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً تترافق أحيانا مع تساقط البَرَد خاصة فوق المُرتفعات الجبلية العالية، كما ويتشكل الضباب تدريجياً مع مُرور ساعات الليل فوق العديد من المُرتفعات الجبلية إثر مرور غيوم مُنخفضة ملامسة لسطح الأرض.

وأشار إلى أن أنه يستمر تأثر الأردن بذات المُنخفض جوي والذي سيتحرك شرقاً و يتمركز سطحياً إلى الشرق من الأراضي التركية.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتُصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بعدّة درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً وغالباً غائم مع هطول الأمطار فترات في شمال ووسط الأردن بالإضافة إلى محافظة الكرك و قد تطال محافظة الطفيلة لفترات وجيزة، وقد تكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأوقات، كما يتشكل الضباب صباحاً فوق المرتفعات الجبلية العالية إثر مرور غيوم مُنخفضة ملامسة لسطح الأرض.