Friday, 26 January 2024 11:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرواشدة: كافة خدمات شركة مياه العقبة إلكترونية قريبا

1/26/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مدير عام شركة مياه العقبة المهندس مالك الرواشدة أن كافة خدمات شركة مياه العقبة ستكون قريبا إلكترونية ومؤتمتة بالكامل .
وأضاف خلال مشاركته اليوم في ورشة عمل تطوير خطة الاتصال والتوعية بالمياه في محافظات الجنوب ضمن مشروع حوكمة قطاع المياه الذي تنفذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن الشركة في طور التحول الذكي لكامل خدماتها وفق آلية تتيح للمستهلك أن يراقب حجم استهلاكه بدقة متناهية وأن يحدد كميات المياه المطلوبة لاستخداماته ومعرفة ما يترتب عليه من كلف مالية إضافة إلى مراقبة ومعرفة اي خلل في الشبكة المنزلية من خلال المؤشرات التي يحددها العداد الذكي .
واكد الرواشدة على أن اي خطة إعلام واتصال ستكون مبنية على المصارحة والمكاشفة مع الجمهور واطلاعهم على واقع حال قطاع المياه بكل تفاصيله مشيرا إلى ان قطاع المياه في إقليم الجنوب حاليا يمر بحالة استقرار وتزويد مائي جيد في كافة محافظات إقليم الجنوب .
واثنى الرواشدة على الدور الداعم والمشاركة الحقيقية من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي كانت اهم الداعمين لشركة مياه العقبة منذ انشائها وما زالت تقدم الدعم سواء في البنى التحتية لقطاع المياه أو تطوير التحول الذكي للشركة والدعم الفني والتمكيني للعاملين في قطاع المياه على وجه العموم .
من جانبه أثنى مدير الاتصال والاعلام في مشروع حوكمة قطاع المياه سفيان القرشي على التعاون المستمر بين شركة مياه العقبة ومشروع حوكمة قطاع المياه مشيرا إلى أن الوصول إلى المستهلك عبر كافة وسائل الإعلام والاتصال يذلل الكثير من المصاعب ويبني مساحات واسعة من الثقة بين الجمهور ومقدم الخدمة.
ونوه إلى أن خطة الاتصال التي تعد حاليا مع الشركاء في مياه العقبة وفي شركات مياه الجنوب التي تديرها شركة مياه العقبة بموجب عقود إدارة مع سلطة المياه الأردنية ستكون جاهزة للانطلاق في الربع الأول من هذا العام بعد تحديد ملامحها والياتها مع كافة المعنيين .
وأستعرض المشاركون في الورشة من شركة مياه العقبة وشركات المياه في إقليم الجنوب أولويات الخطة الإعلامية واليات ووسائل التنفيذ حسب الأهداف الموضوعة من قبل المشاركين والحاجة الفعلية لكل شركة في مجال الاتصال والاعلام لبناء الثقة المتبادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها .

MENAFN26012024000072011014ID1107773993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث