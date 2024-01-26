وقفة في معان إسنادا لغزة

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- Alghad Newspaper) حسين كريشان شارك أبناء مدينة معان من فاعليات شعبية وشبابية وحزبية ونقابية في وقفة نصرة لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، وإسنادا لمعركة "طوفان الأقصى"، واستنكارا للعدوان الصهيوني على القطاع.
وحيا المشاركون، في الوقفة التضامنية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد معان الكبير وسط المدينة، انتصارات المقاومة في غزة، وعبروا فيها عن ثقتهم بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والثبات بوجه آلة البطش الصهيوامريكية لأنهم أصحاب حق وشرعية.
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