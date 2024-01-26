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مسبرة ووقفة تضامنية لنصرة غزة في مخيم مادبا

1/26/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الشوابكة نفذت فاعليات شعبية وشبابية وحزبية ونقابية وأبناء مخيم مادبا مسيرة ووقفة لنصرة لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، ضد العدوان الصهيوني على القطاع.
وحيا المشاركون، في الوقفة التضامنية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد مخيم مادبا، انتصارات المقاومة في غزة، وعبروا فيها عن ثقتهم بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والثبات بوجه آلة البطش الصهيوامريكية لأنهم أصحاب حق وشرعية.

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