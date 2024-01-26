مسبرة ووقفة تضامنية لنصرة غزة في مخيم مادبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) احمد الشوابكة نفذت فاعليات شعبية وشبابية وحزبية ونقابية وأبناء مخيم مادبا مسيرة ووقفة لنصرة لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، ضد العدوان الصهيوني على القطاع.
وحيا المشاركون، في الوقفة التضامنية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد مخيم مادبا، انتصارات المقاومة في غزة، وعبروا فيها عن ثقتهم بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والثبات بوجه آلة البطش الصهيوامريكية لأنهم أصحاب حق وشرعية.
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