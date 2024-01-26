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البطريرك ثيوفيلوس: يجب وقف الصراع الدموي في غزة وحل القضية الفلسطينية

1/26/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان المغطس - أكد بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إنهاء الحرب على غزة وإحلال السلام القائم على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف، خلال كلمة ألقاها في الاحتفال الذي أقامته الكنيسة الأرثوذكسية بمناسبة يوم الحج المسيحي إلى موقع عماد السيد المسيح/ المغطس "جئنا اليوم لإقامة الصلوات من أجل إحلال السلام وإنهاء الحرب على غزة"، مطالبا بوقف فوري للصراع الدموي وحل القضية الفلسطينية.
وقال "نرفع الصلوات من أجل قائد البلاد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوسه على العرش، داعين له بموفور الصحة والسلام ليبقى ذخرا للإنسانية والأمة والأردن العزيز"، مشيدا بالاهتمام الذي يوليه الملك بموقع المغطس، ورعايته الكريمة للكنائس.
وقال "إننا إذ نحتفل اليوم بعيد الغطاس في هذا المكان المقدس الذي يظهر أيقونة الأردن المتناغمة بتكامل قائم على المحبة والسلام والطمأنينة، لذا فإننا في بلدنا الأردن الذي ينعم بالأمان والاستقرار في ظل الاضطراب الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط، ندعو جميع أبناء المعمورة الى الحج لهذا المكان المقدس والأماكن الأخرى المنتشرة في بلادنا المقدسة والتي تجد فيها النفس البشرية السكينة والطمأنينة والسلام الروحي".
وترأس البطريرك ثيوفيلوس الصلاة التي أقيمت على الجانب الشرقي لنهر الأردن، بمشاركة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس والمتروبوليت فينذكتوس الوكيل البطريركي في بيت لحم وعدد من المطارنة اليونانيين والآباء والكهنة والشمامشة وحضور عدد من الوزراء والأعيان والنواب ورؤساء البعثات الدبلوماسية وعدد من الشخصيات الرسمية والعامة وجمع غفير من الحجاج من مختلف مناطق المملكة.
وقدم غبطة البطريرك شكره لسمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء هيئة المغطس، على جهوده الكبيرة مع هيئة المغطس، للنهوض بموقع المغطس الذي نحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لافتتاحه، كما قدم شكره للجيش العربي والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام على الجهود المبذولة للنهوض بالموقع.
وبدأ الاحتفال بانطلاق الموكب الرسمي من دير الروم الأرثوذكس إلى ساحة الاحتفال، ثم إقامة القداس الكبير، تلاه تقديس مياه نهر الأردن وتبريك جموع الحجاج بمياه النهر.
يذكر أن مراسم الحج المسيحي تقام سنويا في شهر كانون الثاني (يناير) باستقبال حجاج الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية، وحجاج من كنائس الأقباط والسريان والكنيسية اللوثرية والأرمن وغيرهم من الكنائس المختلفة.
ويعد موقع المغطس المكان المخصص للأعياد السنوية لحجاج الطوائف المسيحية، ويسمى عيد الغطاس أو عيد الحج المسيحي الكبير، الذي يعد موروثا تقليديا يمثل كيفية تعميد السيد المسيح من يوحنا المعمدان (النبي يحيى عليه السلام).

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