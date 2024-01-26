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الأردنيون يطالبون بموقف عربي موحد تجاه عدوان الاحتلال

1/26/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فريق "الغد" محافظات- تحت شعار "كسر الحصار عن قطاع غزة"، شهدت عدة مدن بالمحافظات بعد صلاة الجمعة أمس، تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية، تضامنا مع الأهل في قطاع غزة وعموم المدن الفلسطينية، ورفضا للعدوان الصهيوني الغاشم، الذي استهدف كل شيء، وأسقط آلاف الشهداء والجرحى، في حرب إبادة استخدم فيها جيش الاحتلال كل الأساليب المحرمة واللاإنسانية التي توثق فظاعة ما يرتكبه من جرائم بحق المدنيين العزل.
وجدد محتجون تأكيدهم على ضرورة كسر الحصار على القطاع، ووقف فوري للعدوان، وإدخال المساعدات بأشكالها كافة، لإنقاذ الأشقاء في قطاع غزة الذين يواجهون الموت.
كما جدد المشاركون بالوقفات والمسيرات استنكارهم للموقف العربي والدولي الصامت، مشددين على ضرورة وجود تحرك دولي فاعل يضع حدا لآلة الحرب الصهيونية ويوقف بطشها المتواصل بحق الأبرياء.
ونظمت الفاعليات الشعبية والحزبية مسيرة انطلقت من أمام مسجد الهاشمي في إربد، رفع خلالها المشاركون الأعلام الأردنية والفلسطينية، وهتافات نددت بالمجازر الصهيونية والصمت العربي، في ظل الإبادة الجماعية الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وطالب المشاركون بموقف عربي موحد، لوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يواجه الموت وحيدا.
وفي العقبة، شهد وسط السوق التجاري تنظيم وقفة شعبية احتجاجية ضد الهجمات الوحشية للكيان الغاصب الصهيوني على قطاع غزة وعدوانه العرقي الهمجي.
وندد المشاركون بالصمت العربي والدولي إزاء ما يحدث من مجازر يومية، يرتكبها جيش الاحتلال بحق إخواننا في فلسطين المحتلة.
وأكد المشاركون بالوقفة التي شاركت بها فاعليات حزبية ونقابية، استمرار التضامن والدعم المطلق لإخواننا الفلسطينيين في مواجهة العدوان الغاشم المستمر الذي راح ضحيته أكثر من 25 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 70 ألفا.
واستنكروا صمت الدول العربية والإسلامية على حرب الإبادة الجماعية، واستمرار الحصار على أبناء القطاع في ظل البرد القارس حيث يعيش أكثر من مليون ونصف المليون نازح في العراء دون أي مأوى أو طعام.
وقال المتحدثون في الوقفة "إن انظارنا اليوم تتجه نحو المحكمة الجنائية في لاهاي لإدانة الكيان المجرم ووقف الحرب واتخاذ أشد الإجراءات بحق الصهاينة ونصرة للشهداء وأهالي غزة"، مؤكدين أن سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية أمام مرأى ومسمع من العالم منذ أشهر.
وفي مادبا، نفذت فاعليات شعبية وشبابية وحزبية ونقابية وأبناء مخيم مادبا مسيرة انتهت بوقفة تضامنية لنصرة قطاع أبناء غزة والمقاومة الفلسطينية، ضد العدوان الصهيوني.
وحيا المشاركون، في المسيرة التضامنية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد مخيم مادبا، انتصارات المقاومة في غزة، معربين عن ثقتهم بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والثبات بوجه آلة البطش الصهيوأميركية لأنهم أصحاب حق وشرعية.
وردد المشاركون الشعارات المعبرة عن الدعم والمساندة للمقاومة الفلسطينية، والمنددة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان الصهيوني والأميركي بحق أبناء غزة.
ودعوا إلى ضرورة توحيد الموقف العربي، لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والمجازر التي يرتكبها الاحتلال مدعوماً من أميركا، وإنهاء التطبيع العربي مع الاحتلال، ووضع حد للمعايير والمكاييل المزدوجة في التعاطي الدولي مع شعبنا الفلسطيني ومقاومته المشروعة التي تكفلها له المواثيق وقرارات الشرعية الدولية.
وشارك أبناء مدينة معان من فاعليات شعبية وشبابية وحزبية ونقابية في وقفة حاشدة، نصرة لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، وإسنادا لمعركة "طوفان الأقصى"، واستنكارا للعدوان الصهيوني على القطاع.
وحيا المشاركون، في الوقفة التضامنية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد معان الكبير وسط المدينة، انتصارات المقاومة في غزة، وعبرو فيها عن ثقتهم بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والثبات بوجه آلة البطش الصهيوأميركية لأنهم أصحاب حق وشرعية.
وردد المشاركون الشعارات المعبرة عن الدعم والمساندة للمقاومة الفلسطينية، والمنددة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان الصهيوني والأميركي بحق أبناء غزة.
كما أشادت بدور المقاومة الفلسطينية، وحيت جهادهم وثباتهم في معركة "طوفان الأقصى" التي أكدت من جديد أنه لا خيار لاستعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة سوى الجهاد والمقاومة.
وأشاد المشاركون بصمود وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، وبرجال المقاومة الميامين، وعلى رأسهم أبطال كتائب "القسام وسرايا القدس" وفصائل المقاومة المشتركة، الذين أثخنوا العدو الصهيوني في محطات يشهد لها تاريخ نضال الشعب الفلسطيني المشرف.
وبين المتحدثون في الوقفة، أن عدوان الاحتلال لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها جو بايدن، الذي أعلن دعمه الواضح والصريح لما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم وإبادة جماعية ضد أهالي قطاع غزة، مؤكدين أن دماء شهداء الشعب الفلسطيني الطاهرة ستبقى وقوداً لثورة الشعب المستمرة.
كما دعا المشاركون، إلى ضرورة وجود موقف عربي موحد دعماً للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والمجازر التي يرتكبها الاحتلال مدعوماً من أميركا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وإنهاء التطبيع العربي مع الاحتلال، ووضع حد للمعايير والمكاييل المزدوجة في التعاطي الدولي مع شعبنا الفلسطيني ومقاومته المشروعة التي تكفلها له المواثيق وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدوا أن العدوان والمجازر الصهيونية بالشراكة الكاملة مع إدارة بايدن وحكومات فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وإيطاليا، لن تثني شعبنا الفلسطيني عن مواصلة الصمود والثبات ومواصلة طريق الجهاد والمقاومة في غزة، ولن تنال من عزيمة المقاومة الموحدة والمستمرة في الميادين والساحات بين غزة والضفة والقدس، والطوفان البشري الهادر في البلدان العربية والأحرار في دول العالم.

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