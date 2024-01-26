Friday, 26 January 2024 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إغلاق طريق حوارة- بشرى بإربد لارتفاع منسوب المياه

1/26/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت بلدية إربد الكبرى، مساء اليوم الجمعة، إغلاق طريق بشرى- حوارة جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في المناطق المنحدرة فيها، بما يشكل خطورة على المركبات والمواطنين.
وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إنه تم وضع حواجز وإشارات إرشادية بالتنسيق مع الجهات الأمنية للحيلولة دون سلوك الطريق من المواطنين، لافتًا إلى أن الطريق خارج حدود التنظيم، ويعد بديلًا ومختصرًا إلا أن وجود مجرى وادي فيه يجعله خطرًا خلال نزول المطر الغزير.
وأشار التل إلى أنه بالرغم من أن مناطق أربد تشهد أمطارا غزيرة منذ ساعات ما بعد الظهر، إلا أن غرفة العمليات لم تُبلّغ بوجود حوادث لافتة باستثناء شكاوى روتينية متعلقة بارتفاع منسوب المياه ببعض الشوارع وانسداد في بعض مناهل تصريف مياه الأمطار والتعامل مع تجمعات للمياه في حفريات لمتعهدي بعض الشركات الخدمية المختلفة.
وأكد أن فرق الطوارئ في البلدية تتعامل مع هذه الشكاوى، أولا بأول، باستجابة سريعة، كما أن البلدية خاطبت المقاولين، بضرورة معالجة تجمعات المياه في منطاق الحفريات التي تعمل آلياتهم فيها.--(بترا)

MENAFN26012024000072011014ID1107773988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث