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اختتام برنامج مهارات إعداد الخطط الإعلامية تخطيط

1/26/2024 2:21:18 PM
(MENAFN- Al Watan) قام مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث بزيارة مقر البرنامج التدريبي "مهارات إعداد الخطط الإعلامية (تخطيط)" الذي نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام وذلك في يومه الختامي، ناقلًا إلى المتدربين والمدربين تحيات معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وحرص منظومة الإعلام على إقامة البرامج التدريبية المتخصصة في تخصصات الإعلام، للارتقاء بالكوادر الإعلامية والنهوض برسالة الإعلام.
واطّلع المغلوث على مختلف مسارات البرنامج التدريبي، مؤكدًا أهمية البرامج المعرفية للإسهام في توحيد الجهود الإعلامية الحكومية، وتعزيز كفاءة الخطط الوطنية في جوانبها الإعلامية والاتصالية.
واختتم مركز التواصل الحكومي مساء اليوم النسخة الأولى من البرنامج الذي نظمه لمتدربي الجهات الحكومية، وشارك فيه 50 متخصصًا إعلاميًا من 30 جهة على مدى 3 أيام، وذلك في إطار مبادرات المركز الهادفة إلى تعزيز كفاءة الرسالة الإعلامية في مختلف القطاعات الحكومية، ورفع جودة الأداء، وتأهيل الكفاءات الإعلامية والوصول بها إلى مستوى الاحترافية، كي تقوم بدورها وتؤدي رسالتها في دعم المشروعات الوطنية التحولية إعلاميا.
ويُعدّ البرنامج أوّل مشروع حكومي متكامل لتطوير مهارات المخططين الإعلاميين في القطاعات الحكومية، وتمكينهم من توظيف الوسائل الإعلامية الحديثة، وإبراز الجهود الإعلامية للإسهام في إيصال الرسالة الإعلامية بشكل مؤثر وفعّال.
وقدم البرنامج عدد من الخبراء المختصين في تطبيق أفضل الممارسات الإعلامية المحلية والدولية في مجالات التخطيط والإستراتيجيات الإعلامية.

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