أنغام وتامر عاشور في حوار غنائي للمرة الأولى على مسرح أبو بكر

(MENAFN
- Al Watan) ضمن حفلات موسم الرياض أقامت "جيا" حفلا غنائيا نظمته شركة "بنش مارك" حيث ويعتبر الحفل الأول من نوعه، وتقوم فكرته على حوار غنائي يجمع بين صوت مصر الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض ستي.
بدأت الحفل الفنانة أنغام بأغنية "حالة خاصة"، ثم رد عليها الفنان تامر عاشور بأغنية "من غير ما أحكيلك"، ثم أكملت انغام بأغنية "قلبك"، ورد عليها الفنان تامر عاشور "انت ياللي أخدت قلبي"، واستمر الحوار الغنائي بينهم لمدة 4 ساعات وسط تفاعل الجمهور ووصلات الفرق الاستعراضية.
وجاءت مفاجأة الحفل بالإعلان عن تقديم الإقامة الذهبية في المملكة العربية السعودية لكل منهما وسط تشجيع الجمهور وصفقات عالية ترحب بهم، ومن جهتهما شكرا كل من المملكة العربية السعودية والمستشار تركي ال الشيخ وجمهورهم في السعودية.
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