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أنغام وتامر عاشور في حوار غنائي للمرة الأولى على مسرح أبو بكر

1/26/2024 2:21:18 PM
(MENAFN- Al Watan) ضمن حفلات موسم الرياض أقامت "جيا" حفلا غنائيا نظمته شركة "بنش مارك" حيث ويعتبر الحفل الأول من نوعه، وتقوم فكرته على حوار غنائي يجمع بين صوت مصر الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض ستي.
بدأت الحفل الفنانة أنغام بأغنية "حالة خاصة"، ثم رد عليها الفنان تامر عاشور بأغنية "من غير ما أحكيلك"، ثم أكملت انغام بأغنية "قلبك"، ورد عليها الفنان تامر عاشور "انت ياللي أخدت قلبي"، واستمر الحوار الغنائي بينهم لمدة 4 ساعات وسط تفاعل الجمهور ووصلات الفرق الاستعراضية.
وجاءت مفاجأة الحفل بالإعلان عن تقديم الإقامة الذهبية في المملكة العربية السعودية لكل منهما وسط تشجيع الجمهور وصفقات عالية ترحب بهم، ومن جهتهما شكرا كل من المملكة العربية السعودية والمستشار تركي ال الشيخ وجمهورهم في السعودية.

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