أرامكو: نتطلع لتوسيع مشاريعنا في الصين والهند وإبرام عمليات استحواذ

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد القحطاني رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في شركة أرامكو السعودية، إن أسواق النمو الكبرى بالنسبة للشركة هي الصين والهند وجنوب شرق آسيا، مبينا أن الشركة تتطلع لتوسيع مشاريعها القائمة فيها وإبرام عمليات استحواذ.
وأضاف القحطاني وفقا لما نقلته بلومبيرغ، أن الشركة لديها فرق في الصين حاليا تتفاوض على صفقات، مبينا أن المحادثات في الصين تسير بشكل أسرع منها في الهند، حيث تجري أرامكو مناقشات مع الشركاء والعملاء بشأن استثمارات فعلية.
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وذكر القحطاني أن شركة ريلاينس إندستريز الهندية عميل كبير بالنسبة لأرامكو، مشيرا الى أن أرامكو ترغب في الشراكة معها، ويتم النظر في ذلك.
وأشار الى أن الشركة تريد تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 4 ملايين برميل من النفط يومياً إلى مواد كيميائية في أقرب وقت ممكن، حتى قبل السنوات العشر المقبلة.
وأضاف أن البحث عن المزيد من الصفقات سيؤدي إلى المساعدة في ذلك، مبينا أن الشركة ستعقد المزيد من الصفقات، وأن الاستثمار في أعمال المصب أمر بالغ الأهمية لنمو الشركة، حيث ستصبح مساهماً كبيراً في أرباحها.
المصدر:
MENAFN26012024000202011048ID1107773933
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