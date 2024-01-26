أرامكو: نتطلع لتوسيع مشاريعنا في الصين والهند وإبرام عمليات استحواذ

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد القحطاني رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في شركة أرامكو السعودية، إن أسواق النمو الكبرى بالنسبة للشركة هي الصين والهند وجنوب شرق آسيا، مبينا أن الشركة تتطلع لتوسيع مشاريعها القائمة فيها وإبرام عمليات استحواذ.

وأضاف القحطاني وفقا لما نقلته بلومبيرغ، أن الشركة لديها فرق في الصين حاليا تتفاوض على صفقات، مبينا أن المحادثات في الصين تسير بشكل أسرع منها في الهند، حيث تجري أرامكو مناقشات مع الشركاء والعملاء بشأن استثمارات فعلية.

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وذكر القحطاني أن شركة ريلاينس إندستريز الهندية عميل كبير بالنسبة لأرامكو، مشيرا الى أن أرامكو ترغب في الشراكة معها، ويتم النظر في ذلك.

وأشار الى أن الشركة تريد تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 4 ملايين برميل من النفط يومياً إلى مواد كيميائية في أقرب وقت ممكن، حتى قبل السنوات العشر المقبلة.

وأضاف أن البحث عن المزيد من الصفقات سيؤدي إلى المساعدة في ذلك، مبينا أن الشركة ستعقد المزيد من الصفقات، وأن الاستثمار في أعمال المصب أمر بالغ الأهمية لنمو الشركة، حيث ستصبح مساهماً كبيراً في أرباحها.





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