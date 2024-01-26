ميناء دمياط يتداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن ، بينما غادره 7 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن المتداول عليها الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان صادر اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14057 طنا ، تشمل : 1077 طن ملح و 1700 طن مولاس و 9440 طن يوريا و 1840 طن بضائع متنوعة ..كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28261 طنا تشمل : 16538 طن ذرة و 491 طن خشب زان و 3907 أطنان قمح و 4000 طن سكر و 1150 طن خردة و 2175 طن حديد.

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وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1031 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 140 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2399 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120718 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 162010 طن.

كما غادر الميناء 5 قطارات بحمولة إجمالية 6474 طن قمح، متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و طنطا و شبرا و إمبابة و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3958 شاحنة.

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