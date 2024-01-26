14.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 14.2 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 4123 مبايعة بقيمة 8.79 مليار درهم، منها 312 مبايعة للأراضي بقيمة 2.95 مليار درهم و2696 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.84 مليار درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 210.1 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 103.74 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة سيح الدحل.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 338.03 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 168.94 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 500.12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 177.13 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78.63 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 467 مبايعة بقيمة 472.36 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 260 مبايعة بقيمة 503.98 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 234 مبايعة بقيمة 700.51 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.6 مليار درهم منها 87 رهن أراض بقيمة 808.88 مليون درهم و833 رهن فلل وشقق بقيمة 3.79 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 963.79 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 462 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 195 هبة بقيمة 850.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 136.86 مليون درهم وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 95 مليون درهم.

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