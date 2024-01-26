المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ 64.86 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 461 مليار يوان (حوالي 64.86 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8%.
وذكر المركزي الصيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية/شينخوا/ أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
المصدر:
MENAFN26012024000202011048ID1107773930
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