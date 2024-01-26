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المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ 64.86 مليار دولار

1/26/2024 2:21:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 461 مليار يوان (حوالي 64.86 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8%.

وذكر المركزي الصيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية/شينخوا/ أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

المصدر:

MENAFN26012024000202011048ID1107773930

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