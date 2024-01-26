الاتحاد الأوروبي: نواصل دعمنا الإنساني لقطاع غزة بالتنسيق مع السلطات المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميجيل بوينو، مواصلة الدعم الإنساني لقطاع غزة بالتنسيق مع السلطات المصرية.
وقال بوينو -في تصريح خاص لقناة (النيل) الإخبارية، اليوم /الجمعة/- إن الاتحاد الأوروبي يستمر في أعماله الدبلوماسية لمواصلة المشاورات مع الحكومة الإسرائيلية من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، ومن ثم إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
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وشدد على حرص الاتحاد الأوروبي على تحقيق الاستقرار ليس في قطاع غزة فقط ولكن في المنطقة بأكملها، لأن القضية الفلسطينية هي قضية دولية وهي بحاجة إلى حل دولي.
وحول إعلان مسؤول السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، طرح مبادرة للتسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال بوينو إن هذه المبادرة تتناول بدء مناقشات حول المبادرة العربية للسلام، داعيا المجتمع الدولي إلى التركيز على منع توسع نطاق الحرب في المنطقة.
وتصدر محكمة العدل الدولية، قرارها اليوم، بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
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