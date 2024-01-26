الاتحاد الأوروبي: نواصل دعمنا الإنساني لقطاع غزة بالتنسيق مع السلطات المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميجيل بوينو، مواصلة الدعم الإنساني لقطاع غزة بالتنسيق مع السلطات المصرية.

وقال بوينو -في تصريح خاص لقناة (النيل) الإخبارية، اليوم /الجمعة/- إن الاتحاد الأوروبي يستمر في أعماله الدبلوماسية لمواصلة المشاورات مع الحكومة الإسرائيلية من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، ومن ثم إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

موضوعات“أرامكو”: نتطلع لتوسيع مشاريعنا في الصين والهند وإبرام عمليات استحواذ تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر اضطرابات البحر الأحمر تضغط على توريدات السيارات لمصر

وشدد على حرص الاتحاد الأوروبي على تحقيق الاستقرار ليس في قطاع غزة فقط ولكن في المنطقة بأكملها، لأن القضية الفلسطينية هي قضية دولية وهي بحاجة إلى حل دولي.

وحول إعلان مسؤول السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، طرح مبادرة للتسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال بوينو إن هذه المبادرة تتناول بدء مناقشات حول المبادرة العربية للسلام، داعيا المجتمع الدولي إلى التركيز على منع توسع نطاق الحرب في المنطقة.

وتصدر محكمة العدل الدولية، قرارها اليوم، بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.