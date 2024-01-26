صندوق الاستثمارات السعودي يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن صندوق الاستثمارات السعودي إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية“واس” أن الطرح يأتي ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية.. و”داكس” و”كاك” يغلقان عند مستويين قياسيين ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأكبر وتيرة منذ يونيو 2020 أرباح“فيزا” ترتفع 8% وتتجاوز التوقعات في الربع الأخير من 2023

ويوزع الطرح على ثلاث شرائح وفق التالي:

– الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 6.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029

– الثانية بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 6.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام .2034

– الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 5.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام2054.​

من جانبه، أكد رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف أن استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية، يؤكد نجاح إستراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى.

كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً.

وتمثّل القروض وأدوات الدين إحدى الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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