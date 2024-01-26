صندوق الاستثمارات السعودي يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن صندوق الاستثمارات السعودي إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية“واس” أن الطرح يأتي ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.
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ويوزع الطرح على ثلاث شرائح وفق التالي:
– الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 6.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029
– الثانية بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 6.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام .2034
– الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 5.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام2054.
من جانبه، أكد رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف أن استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية، يؤكد نجاح إستراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى.
كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً.
وتمثّل القروض وأدوات الدين إحدى الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
المصدر:
MENAFN26012024000202011048ID1107773928
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