إنتل تنهي سلسلة تراجع المبيعات وتحقق إيرادات تتجاوز التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركة“إنتل” أرباحًا وإيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الرابع من العام المالي 2023، لكن توقعات الأداء خلال الربع الأول من عام 2024 تسببت في هبوط السهم بعد الإغلاق.
وأظهرت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية، أن صافي الربح بلغ 2.7 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 700 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
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وخلال الربع المعلن عنه، سجلت ربحية سهم“إنتل” 54 سنتًا، مقابل توقعات رجحت تحقيق 45 سنتًا للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر.
وارتفعت إيرادات صانعة الرقائق بنسبة 10% إلى 15.4 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 15.15 مليار دولار، لتنهي سلسلة تراجع للمبيعات استمرت سبعة أرباع، بحسب“سي إن بي سي”.
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2024، تتوقع“إنتل” أن تبلغ ربحية السهم 13 سنتًا من مبيعات تتراوح بين 12.2 و13.2 مليار دولار، مقابل توقعات وول ستريت البالغة 33 سنتًا للسهم من إيرادات تبلغ 14.15 مليار دولار.
وهبط سهم“إنتل” في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 7.8%، بعدما أنهى جلسة الخميس مرتفعًا بنسبة 0.95% عند 49.55 دولار.
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