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إنتل تنهي سلسلة تراجع المبيعات وتحقق إيرادات تتجاوز التوقعات

1/26/2024 2:21:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت شركة“إنتل” أرباحًا وإيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الرابع من العام المالي 2023، لكن توقعات الأداء خلال الربع الأول من عام 2024 تسببت في هبوط السهم بعد الإغلاق.

وأظهرت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية، أن صافي الربح بلغ 2.7 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 700 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

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وخلال الربع المعلن عنه، سجلت ربحية سهم“إنتل” 54 سنتًا، مقابل توقعات رجحت تحقيق 45 سنتًا للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر.

وارتفعت إيرادات صانعة الرقائق بنسبة 10% إلى 15.4 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 15.15 مليار دولار، لتنهي سلسلة تراجع للمبيعات استمرت سبعة أرباع، بحسب“سي إن بي سي”.

بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2024، تتوقع“إنتل” أن تبلغ ربحية السهم 13 سنتًا من مبيعات تتراوح بين 12.2 و13.2 مليار دولار، مقابل توقعات وول ستريت البالغة 33 سنتًا للسهم من إيرادات تبلغ 14.15 مليار دولار.

وهبط سهم“إنتل” في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 7.8%، بعدما أنهى جلسة الخميس مرتفعًا بنسبة 0.95% عند 49.55 دولار.


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