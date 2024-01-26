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البنوك الصينية توفر قروضًا بـ1.41 تريليون دولار لقطاع العقارات خلال 2023

1/26/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت الهيئة الصينية للرقابة المالية، عن أن البنوك الصينية وفرت نحو 10 تريليونات يوان (1.41 تريليون دولار أمريكي) على شكل قروض لقطاع العقارات في عام 2023.

وقال شياو يوان تشي نائب رئيس الهيئة في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية/شينخوا/ إن قروض التنمية العقارية بلغت 3 تريليونات يوان، في حين بلغت قروض الرهن العقاري الفردية 6.4 تريليون يوان.

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وفي الوقت نفسه، بلغت استثمارات البنوك في السندات التي تصدرها الشركات العقارية 427.5 مليار يوان حتى نهاية عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة عن العام السابق، وفقا لـ شياو.

وأضاف شياو أن الهيئة ستُوجه المؤسسات المالية للاستفادة الكاملة من سياسات الدعم الحالية وتقديم خدمات أفضل للسوق العقاري والحفاظ على استقرار خطوط الائتمان للقطاع وسط جهودها لتعزيز التنمية المستقرة والسليمة للسوق العقاري

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