البنوك الصينية توفر قروضًا بـ1.41 تريليون دولار لقطاع العقارات خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت الهيئة الصينية للرقابة المالية، عن أن البنوك الصينية وفرت نحو 10 تريليونات يوان (1.41 تريليون دولار أمريكي) على شكل قروض لقطاع العقارات في عام 2023.
وقال شياو يوان تشي نائب رئيس الهيئة في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية/شينخوا/ إن قروض التنمية العقارية بلغت 3 تريليونات يوان، في حين بلغت قروض الرهن العقاري الفردية 6.4 تريليون يوان.
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وفي الوقت نفسه، بلغت استثمارات البنوك في السندات التي تصدرها الشركات العقارية 427.5 مليار يوان حتى نهاية عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة عن العام السابق، وفقا لـ شياو.
وأضاف شياو أن الهيئة ستُوجه المؤسسات المالية للاستفادة الكاملة من سياسات الدعم الحالية وتقديم خدمات أفضل للسوق العقاري والحفاظ على استقرار خطوط الائتمان للقطاع وسط جهودها لتعزيز التنمية المستقرة والسليمة للسوق العقاري
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