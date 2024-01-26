رئيس البورصة: الاستثمار في البورصة خطوة للحفاظ على القيمة المالية

MENAFN - Al-Borsa News) دعا رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، إلى ضرورة الاستثمار في البورصة؛ لأنه خطوة مهمة للحفاظ على القيمة المالية.

وقال الشيخ- في كلمة خلال ثاني جلسات برنامج“المؤسسات الثقافية المصرية” تحت عنوان“استثمر صح”، وذلك بقاعة“ديوان الشعر” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، والذي يقام خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير- إن مجالات الاستثمار في البورصة متعددة لكن الاجتهاد والتعلم هو الهدف الذي تسعى له البورصة المصرية، خاصة وأن إجراءات الاستثمار بالبورصة أصبحت أسهل من خلال التطبيقات الإلكترونية.

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وأضاف أن البورصة تشارك للسنة الرابعة على التوالي في معرض الكتاب، بهدف التعريف بها وأهميتها، مشيرا إلى أن الفكر الاستثماري في مصر يتجه دائما نحو الذهب والعقار، لكن هذه الأصول الاستثمارية أصبحت مرتفعة للغاية وليست في متناول الجميع، لكن الاستثمار في أسهم البورصة في استطاعة الجميع، ويمكن من خلاله تنمية المدخرات.

وأشار إلى أن سعر الذهب مثلا يتغير بحسب المصنعية، لكن تسعير الأوراق المالية بالبورصة ثابت، وهو ما يعني أن الأدوات المالية هنا محفوظة مثلها مثل الحساب البنكي، كما أن آلية الشراء والبيع فيها تحدث بسهولة كبيرة.

وتابع:“أن السوق المصرية كبيرة وواعدة، كما أن القطاع الاقتصادي المصري يتميز بتنوعه، وكل هذه القطاعات ممثلة في البورصة، حيث تضم كل أوجه الادخار التي يريد الشخص الاستثمار فيها، فإذا أراد الاستثمار في العقارات فهناك مثلاً شركات العقارات المدرجة في البورصة، وكذلك الذهب فمن الممكن الاستثمار في الأوراق المالية لشركات الذهب”، مشيرا إلى أن مخاطر الاستثمار بالبورصة مثلها كأي نوع من أنواع الاستثمارات.

وقال مدير شركة (إم آي كابتل) محمد مرجاوي: إن الاستثمار في البورصة ليس له حد أدنى، فبأي مبلغ من الدخل الشخصي يمكن الاستثمار فيه عن طريق المحافظ المالية في البورصة، بل على العكس فإن شراء أسهم بمبالغ قليلة في البداية يسهم في زيادة مدخرات الفرد، كذلك سهلت التطبيقات الرقمية كثيرا من عملية إدارة الاستثمار الشخصي.

وقال العضو المنتدب لشركة (مباشر) هاني سليمان:“لدينا شركات كثيرة وكبيرة جاهزة لإدارة استثمار الأشخاص في البورصة، سواء عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية أو المحافظ لمن ليس لديه وقت كافٍ”.

فيما قال المدير التنفيذي للشركة الفرعونية محمد كمال، إن مؤشر البورصة الرئيسي (egx30) الذي دائما ما نسمع عنه هو عملية قياس لأنشط 30 شركة في سوق التعامل، ومن خلاله يمكن قياس حركة البورصة بشكل عام، ويكون مرشدا لحركة التداول، وهناك بعض الشركات والمؤسسات الثابتة في حركة المؤشر.

وأضاف أن المضاربة في البورصة هي دخول بعض الأفراد بشراء سهم معين وبسعر معين مجرد أن يرتفع يتم البيبع مباشرة.

في السياق قال المدير التنفيذي لشركة (عربية أونلاين) عمر حسين، إن العائد من الأذون والسندات يصرف مقدما، وهو استثمار آمن، مشيرا إلى أن العوائد في التعامل في البورصة إذا كانت أقل من حجم التضخم يعني أن المدخرات تأثرت وقلت قيمتها، ولذا يكون من الضروري التعامل مع شركات لديها دراية بتحليل حركة الأوراق المالية.

بينما رأى العضو المنتدب لشركة (فيصل) أحمد سيد، أن البورصة هي سوق مثل جميع الأسواق، ولكنها أكثر تنظيما واحترافا، فالتعامل في البورصة لا يحتاج لمتخصصين؛ لأنه يمكن الاستعانة بوكلاء وشركات لإدارة استثماراتك.

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