ارتفاع قدرات الطاقة الشمسية في الصين 55.2% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت قدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصين بنسبة 55.2% في العام الماضي، وإلى جانب ذلك، قفزت قدرة توليد طاقة الرياح 20.7%.
وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الوطنية الصادرة الجمعة، أن الصين قامت بتثبيت ألواح شمسية تزيد طاقتها عن 216 جيجاواط في 2023.
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وذلك بدعم من مجموعة من الأهداف الحكومية المعلنة في 2020، والتي تخطط الحكومة بموجبها لتحقيق ذروة الانبعاثات بحلول 2030، وحياد الكربون بحلول 2060.
وبشكل عام، نمت القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة في الصين بنسبة 13.9% على مدار 2023 لتصل إلى 2919 جيجاواط.
المصدر:
MENAFN26012024000202011048ID1107773924
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