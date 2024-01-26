ارتفاع قدرات الطاقة الشمسية في الصين 55.2% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت قدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصين بنسبة 55.2% في العام الماضي، وإلى جانب ذلك، قفزت قدرة توليد طاقة الرياح 20.7%.

وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الوطنية الصادرة الجمعة، أن الصين قامت بتثبيت ألواح شمسية تزيد طاقتها عن 216 جيجاواط في 2023.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية.. و”داكس” و”كاك” يغلقان عند مستويين قياسيين ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأكبر وتيرة منذ يونيو 2020 أرباح“فيزا” ترتفع 8% وتتجاوز التوقعات في الربع الأخير من 2023

وذلك بدعم من مجموعة من الأهداف الحكومية المعلنة في 2020، والتي تخطط الحكومة بموجبها لتحقيق ذروة الانبعاثات بحلول 2030، وحياد الكربون بحلول 2060.

وبشكل عام، نمت القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة في الصين بنسبة 13.9% على مدار 2023 لتصل إلى 2919 جيجاواط.





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