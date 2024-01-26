بايدن يُؤجل النظر في إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز لأسباب مناخية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الرئيس الأمريكي“جو بايدن” الجمعة، تأجيل النظر في إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، في قرار يتماشى مع آراء دعاة حماية البيئة بشأن مخاوف تصاعد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري نتيجة الزيادة الهائلة في صادرات الولايات المتحدة.
وقال“بايدن” في بيان اليوم، إنه بينما ينكر الجمهوريون مدي خطورة أزمة المناخ بشكل متعمد، ويحكمون على الشعب الأمريكي بمستقبل خطير، فإن إدارته لن تكون راضية عن الأمر، ولن ترضخ للمصالح الخاصة، وسوف تستجيب لنداءات الشباب والمجتمعات المحلية الأكثر عرضة للخطر.
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ويأتي قرار“جو بايدن” بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لهذا العام، بعدما تعهد سابقاً بخفض التلوث المناخي في الولايات المتحدة إلى النصف بحلول عام 2030، وفق ما نقلته صحيفة“أسوشيتد برس”.
وذكر البيت الأبيض في بيان اليوم، أن التحليلات الاقتصادية والبيئية الحالية التي تعتمد عليه وزارة الطاقة في تقييم مشروعات الغاز الطبيعي المسال، لا تأخذ في اعتبارها بشكل كافٍ الزيادات المحتملة في التكاليف بالنسبة للمستهلكين، والمُصنعين، أو آثار انبعاثات الغازات الدفيئة.
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