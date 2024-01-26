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بايدن يُؤجل النظر في إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز لأسباب مناخية

1/26/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الرئيس الأمريكي“جو بايدن” الجمعة، تأجيل النظر في إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، في قرار يتماشى مع آراء دعاة حماية البيئة بشأن مخاوف تصاعد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري نتيجة الزيادة الهائلة في صادرات الولايات المتحدة.

وقال“بايدن” في بيان اليوم، إنه بينما ينكر الجمهوريون مدي خطورة أزمة المناخ بشكل متعمد، ويحكمون على الشعب الأمريكي بمستقبل خطير، فإن إدارته لن تكون راضية عن الأمر، ولن ترضخ للمصالح الخاصة، وسوف تستجيب لنداءات الشباب والمجتمعات المحلية الأكثر عرضة للخطر.

موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية.. و”داكس” و”كاك” يغلقان عند مستويين قياسيين ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأكبر وتيرة منذ يونيو 2020 أرباح“فيزا” ترتفع 8% وتتجاوز التوقعات في الربع الأخير من 2023

ويأتي قرار“جو بايدن” بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لهذا العام، بعدما تعهد سابقاً بخفض التلوث المناخي في الولايات المتحدة إلى النصف بحلول عام 2030، وفق ما نقلته صحيفة“أسوشيتد برس”.

وذكر البيت الأبيض في بيان اليوم، أن التحليلات الاقتصادية والبيئية الحالية التي تعتمد عليه وزارة الطاقة في تقييم مشروعات الغاز الطبيعي المسال، لا تأخذ في اعتبارها بشكل كافٍ الزيادات المحتملة في التكاليف بالنسبة للمستهلكين، والمُصنعين، أو آثار انبعاثات الغازات الدفيئة.


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