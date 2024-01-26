استقرار الأسهم الأمريكية لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، مع تقييم المستثمرين أحدث البيانات الاقتصادية ونتائج أعمال الشركات.
وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 38065 نقطة، بعدما سجل بالأمس رابع إغلاق قياسي له هذا الشهر.
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كما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4894 نقطة بعدما سجل بالأمس إغلاقًا قياسيًا للجلسة الخامسة على التوالي، وتراجعت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.10% إلى 15488 نقطة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، بلوغ قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 2.6% في ديسمبر على أساس سنوي، وهي نفس القراءة المسجلة في الشهر السابق.
وتراجع سهم شركة“إنتل” بنسبة 11.50% إلى 43.85 دولار، بعدما أعلنت أهدافًا مالية للربع الأول مخيبة للتوقعات، كما تراجع سهم“فيزا” بنسبة 2.10% إلى 266.92 دولار بضغط من تباطؤ نمو المعاملات في الولايات المتحدة.
وتتجه المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” بنسبة 1% حتى الآن، فيما زاد مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.6%.
المصدر:
MENAFN26012024000202011048ID1107773922
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