استقرار الأسهم الأمريكية لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، مع تقييم المستثمرين أحدث البيانات الاقتصادية ونتائج أعمال الشركات.

وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 38065 نقطة، بعدما سجل بالأمس رابع إغلاق قياسي له هذا الشهر.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية.. و”داكس” و”كاك” يغلقان عند مستويين قياسيين ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأكبر وتيرة منذ يونيو 2020 أرباح“فيزا” ترتفع 8% وتتجاوز التوقعات في الربع الأخير من 2023

كما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4894 نقطة بعدما سجل بالأمس إغلاقًا قياسيًا للجلسة الخامسة على التوالي، وتراجعت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.10% إلى 15488 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، بلوغ قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 2.6% في ديسمبر على أساس سنوي، وهي نفس القراءة المسجلة في الشهر السابق.

وتراجع سهم شركة“إنتل” بنسبة 11.50% إلى 43.85 دولار، بعدما أعلنت أهدافًا مالية للربع الأول مخيبة للتوقعات، كما تراجع سهم“فيزا” بنسبة 2.10% إلى 266.92 دولار بضغط من تباطؤ نمو المعاملات في الولايات المتحدة.

وتتجه المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” بنسبة 1% حتى الآن، فيما زاد مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.6%.





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