أمريكان إكسبريس ترفع توزيعات الأرباح والسهم يقفز 8%

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“أمريكان إكسبريس – American Express” الجمعة، خطة لرفع توزيعات أرباحها ربع السنوية بنسبة 17% إلى 70 سنتًا للسهم، بدءًا من الربع الأول.

وارتفع سهم الشركة الذي يتداول تحت الرمز“AXP” في بورصة نيويورك بنسبة 8% إلى 203.02 دولار.

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واستنادًا إلى سعر إغلاق سهم“أمريكان إكسبريس” الخميس عند 188.07 دولار أمريكي، فإن هذه الزيادة ستؤدي إلى رفع عائد الأرباح السنوي لشركة بطاقات الائتمان إلى نحو 1.5% والتوزيعات النقدية السنوية إلى 2.80 دولار.

ويأتي ارتفاع توزيعات الأرباح بعدما أصدرت“أمريكان إكسبريس” توقعات أرباح متفائلة للعام الحالي، ورغم تسجيلها أرباحاً وإيرادات في الربع الرابع من عام 2023 دون تقديرات وول ستريت.

وبلغ إجمالي الإيرادات الصافية من مصاريف الفوائد 15.8 مليار دولار، ارتفاعًا من 14.2 مليار دولار سجلتها في نفس الوقت من العام السابق، لكنّ المحللين توقعوا 16 مليار دولار.

وحققت الشركة دخلًا صافيًا قدره 1.9 مليار دولار أو 2.62 دولار للسهم، مقارنة بـ1.6 مليار دولار أو 2.07 دولار للسهم، قبل عام، فيما توقع المحللون 2.64 دولار للسهم.





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