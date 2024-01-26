أمريكان إكسبريس ترفع توزيعات الأرباح والسهم يقفز 8%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“أمريكان إكسبريس – American Express” الجمعة، خطة لرفع توزيعات أرباحها ربع السنوية بنسبة 17% إلى 70 سنتًا للسهم، بدءًا من الربع الأول.
وارتفع سهم الشركة الذي يتداول تحت الرمز“AXP” في بورصة نيويورك بنسبة 8% إلى 203.02 دولار.
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واستنادًا إلى سعر إغلاق سهم“أمريكان إكسبريس” الخميس عند 188.07 دولار أمريكي، فإن هذه الزيادة ستؤدي إلى رفع عائد الأرباح السنوي لشركة بطاقات الائتمان إلى نحو 1.5% والتوزيعات النقدية السنوية إلى 2.80 دولار.
ويأتي ارتفاع توزيعات الأرباح بعدما أصدرت“أمريكان إكسبريس” توقعات أرباح متفائلة للعام الحالي، ورغم تسجيلها أرباحاً وإيرادات في الربع الرابع من عام 2023 دون تقديرات وول ستريت.
وبلغ إجمالي الإيرادات الصافية من مصاريف الفوائد 15.8 مليار دولار، ارتفاعًا من 14.2 مليار دولار سجلتها في نفس الوقت من العام السابق، لكنّ المحللين توقعوا 16 مليار دولار.
وحققت الشركة دخلًا صافيًا قدره 1.9 مليار دولار أو 2.62 دولار للسهم، مقارنة بـ1.6 مليار دولار أو 2.07 دولار للسهم، قبل عام، فيما توقع المحللون 2.64 دولار للسهم.
المصدر:
MENAFN26012024000202011048ID1107773921
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