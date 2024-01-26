سهم آي بي إم يلامس أعلى مستوياته خلال 10 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
لامس سهم شركة“آي بي إم” أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات خلال تعاملات الخميس، بعد أن توقعت شركة التكنولوجيا إيرادات قوية بدعم من الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.
وأنهى سهم“آي بي إم” التداولات مرتفعًا بنسبة 9.5% عند 190.43 دولار، بعدما لامس 196.90 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2013، ما أضاف حوالي 20 مليار دولار إلى القيمة السوقية.
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وقام ما لا يقل عن ثمانية محللين في وول ستريت، بما في ذلك من“بنك أوف أمريكا”، و”جيه بي مورجان”، و”جيفريز”، و”إيفركور”، برفع أهدافهم السعرية للسهم بعد نتائج الأعمال التي صدرت الأربعاء، بحسب“رويترز”.
وفي حين رفع محللو“بنك أوف أمريكا”، سعرهم المستهدف للسهم إلى 200 دولار، بلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين العشرين الذين يغطون شركة التكنولوجيا 144.50 دولار، دون تغيير عن الشهر الماضي، ومتوسط توصيتهم هو“الاحتفاظ”.
يأتي هذا بعد إعلان“آي بي إم” أن طلب العملاء على الذكاء الاصطناعي“يتسارع” وتوقعت الشركة -التي تبيع البرمجيات والخدمات الاستشارية والبنية التحتية للشبكات- تدفقًا نقديًا حرًا أفضل لهذا العام، كما تجاوزت أرباحها التوقعات خلال الربع الرابع.
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