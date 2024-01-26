سهم آي بي إم يلامس أعلى مستوياته خلال 10 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) لامس سهم شركة“آي بي إم” أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات خلال تعاملات الخميس، بعد أن توقعت شركة التكنولوجيا إيرادات قوية بدعم من الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.

وأنهى سهم“آي بي إم” التداولات مرتفعًا بنسبة 9.5% عند 190.43 دولار، بعدما لامس 196.90 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2013، ما أضاف حوالي 20 مليار دولار إلى القيمة السوقية.

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وقام ما لا يقل عن ثمانية محللين في وول ستريت، بما في ذلك من“بنك أوف أمريكا”، و”جيه بي مورجان”، و”جيفريز”، و”إيفركور”، برفع أهدافهم السعرية للسهم بعد نتائج الأعمال التي صدرت الأربعاء، بحسب“رويترز”.

وفي حين رفع محللو“بنك أوف أمريكا”، سعرهم المستهدف للسهم إلى 200 دولار، بلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين العشرين الذين يغطون شركة التكنولوجيا 144.50 دولار، دون تغيير عن الشهر الماضي، ومتوسط توصيتهم هو“الاحتفاظ”.





يأتي هذا بعد إعلان“آي بي إم” أن طلب العملاء على الذكاء الاصطناعي“يتسارع” وتوقعت الشركة -التي تبيع البرمجيات والخدمات الاستشارية والبنية التحتية للشبكات- تدفقًا نقديًا حرًا أفضل لهذا العام، كما تجاوزت أرباحها التوقعات خلال الربع الرابع.



