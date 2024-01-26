ليفي شتراوس تعلن نتائج أعمالها مع خطط لتسريح 10% من قوتها العاملة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية.. و”داكس” و”كاك” يغلقان عند مستويين قياسيين ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأكبر وتيرة منذ يونيو 2020 أرباح“فيزا” ترتفع 8% وتتجاوز التوقعات في الربع الأخير من 2023

أعلنت شركة“ليفي شتراوس – Levi Strauss & Co” الأمريكية، نتائج أعمالها الفصلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023، مع خطط لإعادة الهيكلة.

وأظهرت نتائج أعمال شركة بيع الملابس بالتجزئة، انخفاض صافي الربح بنسبة 16% إلى 127 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في 26 نوفمبر الماضي، من 151 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت ربحية سهم“ليفي شتراوس” 44 سنتًا، مقابل توقعات رجحت تحقيق 43 سنتًا للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% إلى 1.64 مليار دولار، لكنها دون متوسط التقديرات البالغ 1.66 مليار دولار.

وقالت صانعة الجينز الشهير، إنها ستسرح ما بين 10% إلى 15% من القوى العاملة في الشركات العالمية، خلال النصف الأول من العام الجاري، كجزء من خطط إعادة الهيكلة، وتوقع التنفيذيون توفير 100 مليون دولار من التكاليف.

وتراجع السهم المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز (LEVI) خلال تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 1.6% في تمام الساعة 01:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أنهى جلسة الخميس مرتفعًا بنسبة 0.2% عند 15.75 دولار.

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