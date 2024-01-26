ليفي شتراوس تعلن نتائج أعمالها مع خطط لتسريح 10% من قوتها العاملة

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أعلنت شركة“ليفي شتراوس – Levi Strauss & Co” الأمريكية، نتائج أعمالها الفصلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023، مع خطط لإعادة الهيكلة.
وأظهرت نتائج أعمال شركة بيع الملابس بالتجزئة، انخفاض صافي الربح بنسبة 16% إلى 127 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في 26 نوفمبر الماضي، من 151 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وسجلت ربحية سهم“ليفي شتراوس” 44 سنتًا، مقابل توقعات رجحت تحقيق 43 سنتًا للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% إلى 1.64 مليار دولار، لكنها دون متوسط التقديرات البالغ 1.66 مليار دولار.
وقالت صانعة الجينز الشهير، إنها ستسرح ما بين 10% إلى 15% من القوى العاملة في الشركات العالمية، خلال النصف الأول من العام الجاري، كجزء من خطط إعادة الهيكلة، وتوقع التنفيذيون توفير 100 مليون دولار من التكاليف.
وتراجع السهم المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز (LEVI) خلال تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 1.6% في تمام الساعة 01:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أنهى جلسة الخميس مرتفعًا بنسبة 0.2% عند 15.75 دولار.
المصدر:
MENAFN26012024000202011048ID1107773919
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