مورجان ستانلي يرفع توقعاته لمؤشر الأسهم اليابانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع“مورجان ستانلي” توقعاته لمؤشر الأسهم اليابانية“توبكس” لهذا العام، بينما خفض تقديراته لمؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية بناءً على تباطؤ نمو الأرباح وتقديرات التقييم.
ويتوقع البنك الأمريكي وصول مؤشر“توبكس” -الذي أغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 2497 نقطة- إلى 2800 نقطة بنهاية العام، مقارنة بتقديره السابق البالغ 2600 نقطة.
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بينما خفض مستهدفه لنهاية العام لمؤشر“إم إس سي آي تشاينا” إلى 53 نقطة من 60 نقطة في السابق.
وكتب الاستراتيجيون في مذكرة الخميس: الاختلاف في الأداء منذ بداية العام حتي الآن والذي يعكس التحولات في الأساسيات الجيوسياسية والكلية والأرباح يدفع إلى إعادة تخصيص محفظة المستثمرين.
وتفوق أداء الأسهم اليابانية على نظيرتها الصينية في العام الماضي مع استمرار المستثمرين في البحث عن بدائل لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسجلت المؤشرات اليابانية أعلى مستوياتها في 34 عامًا.
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