مورجان ستانلي يرفع توقعاته لمؤشر الأسهم اليابانية

MENAFN - Al-Borsa News) رفع“مورجان ستانلي” توقعاته لمؤشر الأسهم اليابانية“توبكس” لهذا العام، بينما خفض تقديراته لمؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية بناءً على تباطؤ نمو الأرباح وتقديرات التقييم.

ويتوقع البنك الأمريكي وصول مؤشر“توبكس” -الذي أغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 2497 نقطة- إلى 2800 نقطة بنهاية العام، مقارنة بتقديره السابق البالغ 2600 نقطة.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية.. و”داكس” و”كاك” يغلقان عند مستويين قياسيين ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأكبر وتيرة منذ يونيو 2020 أرباح“فيزا” ترتفع 8% وتتجاوز التوقعات في الربع الأخير من 2023

بينما خفض مستهدفه لنهاية العام لمؤشر“إم إس سي آي تشاينا” إلى 53 نقطة من 60 نقطة في السابق.

وكتب الاستراتيجيون في مذكرة الخميس: الاختلاف في الأداء منذ بداية العام حتي الآن والذي يعكس التحولات في الأساسيات الجيوسياسية والكلية والأرباح يدفع إلى إعادة تخصيص محفظة المستثمرين.

وتفوق أداء الأسهم اليابانية على نظيرتها الصينية في العام الماضي مع استمرار المستثمرين في البحث عن بدائل لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسجلت المؤشرات اليابانية أعلى مستوياتها في 34 عامًا.



