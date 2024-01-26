أرباح فيزا ترتفع 8% وتتجاوز التوقعات في الربع الأخير من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“فيزا“، ارتفاع أرباحها بنسبة 8% في الربع الأول من العام المالي الحالي لها، بدعم من تزايد استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في إتمام عمليات الشراء خلال مواسم التسوق والعطلات.
وقال أكبر معالج للمدفوعات في العالم في بيان عقب إغلاق جلسة الخميس، إن حجم المدفوعات باستخدام بطاقاته ارتفع بنسبة 8% أيضًا على أساس ثابت للدولار.
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وعلى أساس معدل، ارتفع صافي دخل الشركة إلى 4.9 مليار دولار أو 2.41 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، من 4.58 مليار دولار أو 2.18 دولار للسهم في نفس الفترة من العام السابق.
وكان ذلك أفضل بمقدار 7 سنتات عن متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت“بلومبرج” آراءهم، فيما تجاوز صافي الإيرادات التوقعات أيضًا وارتفع بنسبة 9% ليصل إلى 8.63 مليار دولار.
وانخفض سهم الشركة في تعاملات ما بعد إغلاق السوق الأمريكي بنسبة 3.60% إلى 262.82 دولار، بعدما أنهى الجلسة الأساسية مرتفعًا بنسبة 0.35%.
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