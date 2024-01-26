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أرباح فيزا ترتفع 8% وتتجاوز التوقعات في الربع الأخير من 2023

1/26/2024 2:21:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“فيزا“، ارتفاع أرباحها بنسبة 8% في الربع الأول من العام المالي الحالي لها، بدعم من تزايد استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في إتمام عمليات الشراء خلال مواسم التسوق والعطلات.

وقال أكبر معالج للمدفوعات في العالم في بيان عقب إغلاق جلسة الخميس، إن حجم المدفوعات باستخدام بطاقاته ارتفع بنسبة 8% أيضًا على أساس ثابت للدولار.

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وعلى أساس معدل، ارتفع صافي دخل الشركة إلى 4.9 مليار دولار أو 2.41 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، من 4.58 مليار دولار أو 2.18 دولار للسهم في نفس الفترة من العام السابق.

وكان ذلك أفضل بمقدار 7 سنتات عن متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت“بلومبرج” آراءهم، فيما تجاوز صافي الإيرادات التوقعات أيضًا وارتفع بنسبة 9% ليصل إلى 8.63 مليار دولار.

وانخفض سهم الشركة في تعاملات ما بعد إغلاق السوق الأمريكي بنسبة 3.60% إلى 262.82 دولار، بعدما أنهى الجلسة الأساسية مرتفعًا بنسبة 0.35%.


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