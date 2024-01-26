ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأكبر وتيرة منذ يونيو 2020

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار في نهاية عام 2023، لتسجل أكبر وتيرة منذ يونيو 2020، عندما ارتفعت بنسبة 14.9% على أساس شهري.
ووفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار – وهو مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم إتمام البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد- بنسبة 8.3% إلى 77.3 نقطة في ديسمبر الماضي، فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 1.3%.
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وقال“لورانس يون” كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:” سوق الإسكان بدأ بداية جيدة هذا العام، حيث يستفيد المستهلكون من انخفاض معدلات الرهن العقاري واستقرار أسعار المنازل، كما أن إضافة الوظائف ونمو الدخل سيساعدان على تحمل تكاليف السكن”.
وتتوقع الجمعية زيادة بنسبة 13% في مبيعات المنازل القائمة في عام 2024 (من 2023) إلى 4.62 مليون وحدة، مع ارتفاع المتوسط السنوي لسعر المنزل بنسبة 1.4% إلى 395.1 ألف دولار بحلول نهاية العام الجاري، وسط تباطؤ للإيجارات، ما يساعد في خفض التضخم.
المصدر:
MENAFN26012024000202011048ID1107773916
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