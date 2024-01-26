ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأكبر وتيرة منذ يونيو 2020

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار في نهاية عام 2023، لتسجل أكبر وتيرة منذ يونيو 2020، عندما ارتفعت بنسبة 14.9% على أساس شهري.

ووفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار – وهو مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم إتمام البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد- بنسبة 8.3% إلى 77.3 نقطة في ديسمبر الماضي، فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 1.3%.

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وقال“لورانس يون” كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:” سوق الإسكان بدأ بداية جيدة هذا العام، حيث يستفيد المستهلكون من انخفاض معدلات الرهن العقاري واستقرار أسعار المنازل، كما أن إضافة الوظائف ونمو الدخل سيساعدان على تحمل تكاليف السكن”.

وتتوقع الجمعية زيادة بنسبة 13% في مبيعات المنازل القائمة في عام 2024 (من 2023) إلى 4.62 مليون وحدة، مع ارتفاع المتوسط السنوي لسعر المنزل بنسبة 1.4% إلى 395.1 ألف دولار بحلول نهاية العام الجاري، وسط تباطؤ للإيجارات، ما يساعد في خفض التضخم.





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