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الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية.. وداكس وكاك يغلقان عند مستويين قياسيين

1/26/2024 2:21:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسات الأسبوع، وسط تقييم آفاق السياسة النقدية، بعد تثبيت المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة كما كان متوقعًا، مع إشارة رئيسة البنك“كريستين لاجارد” إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة.

وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.1% إلى 483.8 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 17 يناير 2022، لينهي المؤشر الأوروبي تعاملات الأسبوع محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.1%.

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وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.4% عند 7635 نقطة، زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.3% عند 16961 نقطة، محققًا ثالث إغلاق قياسي له على التوالي.

وصعد سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 2.3% إلى 7634 نقطة، محققًا إغلاقًا قياسيًا بدعم مكاسب سهم“مويت هينيسي لوي فيتون” بنسبة 12.8%، عقب إعلان شركة الأزياء والسلع الفاخرة نتائج أعمال قوية.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي، تباطؤ معدل النمو السنوي لقروض الأسر في منطقة اليورو إلى 0.3% في ديسمبر من 0.5% في نوفمبر، بينما ارتفع معدل النمو السنوي لقروض الشركات غير المالية إلى 0.4% في ديسمبر بعد استقراره في نوفمبر.

وأوضحت البيانات، ارتفاع معدل النمو السنوي للمعروض النقدي الواسع“إم 3” في منطقة اليورو إلى 0.1% في ديسمبر، عقب انكماشه في نوفمبر بنسبة 0.9%، ليبلغ متوسط التغير -0.6% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

المصدر:

MENAFN26012024000202011048ID1107773915

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