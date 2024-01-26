الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية.. وداكس وكاك يغلقان عند مستويين قياسيين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسات الأسبوع، وسط تقييم آفاق السياسة النقدية، بعد تثبيت المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة كما كان متوقعًا، مع إشارة رئيسة البنك“كريستين لاجارد” إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة.
وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.1% إلى 483.8 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 17 يناير 2022، لينهي المؤشر الأوروبي تعاملات الأسبوع محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.1%.
موضوعات متعلقة
ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأكبر وتيرة منذ يونيو 2020 أرباح“فيزا” ترتفع 8% وتتجاوز التوقعات في الربع الأخير من 2023 “مورجان ستانلي” يرفع توقعاته لمؤشر الأسهم اليابانية
وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.4% عند 7635 نقطة، زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.3% عند 16961 نقطة، محققًا ثالث إغلاق قياسي له على التوالي.
وصعد سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 2.3% إلى 7634 نقطة، محققًا إغلاقًا قياسيًا بدعم مكاسب سهم“مويت هينيسي لوي فيتون” بنسبة 12.8%، عقب إعلان شركة الأزياء والسلع الفاخرة نتائج أعمال قوية.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي، تباطؤ معدل النمو السنوي لقروض الأسر في منطقة اليورو إلى 0.3% في ديسمبر من 0.5% في نوفمبر، بينما ارتفع معدل النمو السنوي لقروض الشركات غير المالية إلى 0.4% في ديسمبر بعد استقراره في نوفمبر.
وأوضحت البيانات، ارتفاع معدل النمو السنوي للمعروض النقدي الواسع“إم 3” في منطقة اليورو إلى 0.1% في ديسمبر، عقب انكماشه في نوفمبر بنسبة 0.9%، ليبلغ متوسط التغير -0.6% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
المصدر:
MENAFN26012024000202011048ID1107773915
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.