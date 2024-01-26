رودريغو غابتش يسعى لاستثمارات في الكويت

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – سفير برازيلي جديد لدى دولة الكويت. وصل الدبلوماسي رودريغو غابتش (في الصورة أعلاه) في نهاية الاسبوع الماضي هادفاً لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA، خلال زيارته لمقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية نهاية العام الماضي، تحدث رودريغو عن خططه خلال ترأسه لهذه البعثة.

استقبل غابتش في الغرفة التجارية العربية البرازيلية

على الرغم من أنه سيشغل وللمرة الأولى لمنصب سفير، يتسلم غابتش مهام عمله بخبرة واسعة في مجال القيادة الدبلوماسية، حيث كان قد شغل منصب مدير إدارة أمريكا الشمالية وإدارة افريقيا في وزارة الخارجية البرازيلية، وغيرها من المهام في العاصمة برازيليا، وهنغاريا والبرتغال والبارغواي والولايات المتحدة الامريكية.

وأكد رودريغو قائلاً:“إنني متحمس جداً للتعاون كرئيس للبعثة الدبلوماسية، لطرح خطط عمل ومبادرات سياسية في العلاقات الثنائية بين البلدين. فهذا أمر هام جداً”. لم يكن الدبلوماسي قد عمل في الماضي مع الكويت مباشرة، ولكن مع دول عربية أُخرى في شمال إفريقيا، من خلال إدارة إفريقيا في وزارة الخارجية البرازيلية. ويؤكد قائلاً:” في الخليج لا لم يكن هناك عمل مباشر، وبالتالي فهذا بالنسبة لي أمر جديد، وإنني متفائل جداً في الإبحار والانخراط في هذه المنطقة الجديدة من العالم”.

أم بخصوص الاستثمارات، ففكرة الدبلوماسي هي عرض قطاع الأعمال الزراعي البرازيلي للاستثمارات الكويتية، بما فيها لوجستيات هذا القطاع. حيث يرى الدبلوماسي إمكانات كبيرة هنا، خاصة وأن الكويت بحاجة للأمن الغذائي والقدرة على تخصيص الموارد، والبرازيل هي قوة وقدوة في قطاع الأعمال الزراعية. كما سيركز كذلك على الاستثمارات المتبادلة. فيؤكد:” البرازيل مهتمة في جذب الاستثمارات وهناك بالمقابل اهتمام كويتي في جذب الاستثمارات كذلك”.

أما فيما يتعلق بالتجارة، فيعتقد السفير أنه من الممكن توسيع نطاق الصادرات البرازيلية إلى الكويت، ليس فقط في القطاع الزراعي. فوفقاً لغابتش، لدى هذا البلد العربي خطة تنموية تتضمن تشييد مدن جديدة، بما فيها المدن الذكية، وممرات استراتيجية. وينظر الدبلوماسي إلى ذلك على أنها فرصة لمزيد من التجارة في السلع والخدمات. حيث قال:“إن خدمات البناء والسلع والخدمات المساعدة، إنه مجال من وجهة نظري يستحق الاستكشاف”.

الدبلوماسي يتلقى هدية تذكارية من الرئيس شحفه

وكان الدبلوماسي قد وصل الكويت بهدف العمل لبناء أوصر مؤسسية أكثر قوة بين البلدين، من خلال توسيع العلاقات الثنائية لتشمل التعاون القانوني والتقني على سبيل المثال. كما أنه يريد الاهتمام بالخدمات القنصلية المتعلقة بالمواطنين البرازيليين المقيمين في دولة الكويت، وعددهم ما يقارب 300 شخص، بالإضافة لتقييم استعداد البلاد للتعاون الثقافي والرياضي.

وعند زيارته للغرفة التجارية العربية البرازيلية، كان في استقبال غابستش كل من رئيس الغرفة السفير أوسمار شحفه، والأمين العام تامر منصور ومديرة العلاقات المؤسسية فرناندا بالتازار. وتحدث خلال اللقاء حول القطاعات والمسائل التي سيعمل عليها خلال مهمته والتي من الممكن أن تعزز العلاقات بين الكويت والبرازيل. كما قام بالتعرف على أعمال الغرفة العربية البرازيلية عن قرب.

ولد غابستش في مدينة ريو دي جانيرو، وتخرج من كلية الحقوق وانضم منذ ثلاثين عاماً إلى معهد ريو برانكو– الأكاديمية التي ينضم من خلالها الدبلوماسيون إلى وزارة الخارجية البرازيلية. ومن ضمن المهام التي شغلها خلال مسيرته العملية بالإضافة لشغله منصب مدير لإدارتي أمريكا الشمالية وإفريقيا، فقد شغل منصب الوزير المستشار في السفارة البرازيلية في اسونساو، كما عمل كرئيس للقسم القنصلي في نيو يورك، وفي مجلس الشيوخ الاتحادي في برازيليا.

إيزاورا دانيال/ ANBA إيزاورا دانيال/ ANBA إيزاورا دانيال/ ANBA