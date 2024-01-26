معرض للقطاع العقاري يقدم فرص في الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
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ساو باولو – ستكون الفرص العقارية في الإمارات العربية المتحدة الموضوع المركزي للمعرض العقاري 2024 IPS Congress، والذي سيقام يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 كانون الثاني/يناير في مدينة ساو باولو. حيث تنظم هذا الحدث سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا، حيث سيشهد مشاركة متحدثين وشركات من هذا القطاع (الصورة أعلاه لسُياح في دبي).
إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتألف من اتحاد 7 إمارات وهي: العاصمة أبو ظبي ودبي والشارقة والفجيرة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة. وهي موطِنٌ لأبنية شهيرة جداً، مثل برج خليفة، البرج الأعلى في العالم والكائن في إمارة دبي، ومتحف اللوفر في أبو ظبي.
تَعِدُ الإمارات العربية بمزايا، مثل المزايا الضريبية على دخل الإيجار المرتفع، وبيئة استثمارية آمنة وإطار قانوني قوي وخيارات مربحة للعقارات التجارية والسكنية والمختلطة.
وسيقام خلال هذا المعرض الذي يستمر لمدة يومين جلسات حوار حول دولة الإمارات، ومن ثم سيتبعها اجتماعات أعمال، كما سيشهد عروض حول أسلوب أو نمط الحياة في الامارات والفرص الاستثمارية في العقارات، وشرح عن المشاريع قيد التطوير ولقاءات بين البائعين والمستثمرين المحتملين.
وسيقوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البرازيل، سعادة السفير صالح أحمد سالم السويدي، بافتتاح هذا الحدث. وفي تصريح له لوكالة الأنباء البرازيلية ANBA، أكد سعادة السفير بأن هذا المعرض هو أول حدث تنظمه السفارة في البرازيل حول الاستثمارات في قطاع الاعمال العقارية وذلك بهدف” تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين والمستمرة بالنمو عام بعد عام”. وكمثال على هذا النمو والتطور في العلاقات، يؤكد السويدي بأن تجارة القطاع الغير نفطي الإماراتي مع البرازيل قد وصلت إلى 4.3 مليار دولار أمريكي في العام 2023. وهو نمو سنوي بنسبة 32% وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وأكد السفير قائلاً :“نعتقد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي بطبيعة الحال مركز للتجارة وبوابة للدخول إلى منطقة الخليج العربي، نظراً لما تتسم به من أسس قانونية ولوجستية وبنية تحتية قوية، وبيئة حاضنة ملؤها التسامح، وهي مبادرات ومزايا يمكن للعائلات من خلالها توسيع أعمالها والعيش بسلام. ومن خلال ترويجنا وتعزيزنا للقطاع العقاري، فإننا نشجع المزيد من الاستثمارات والسياحة والتجارة والتبادل الثقافي”.
الخدمات
IPS Congress
يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير
ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً
Hotel Tivoli Mofarrej، Alameda Santos، 1.437، São Paulo-SP
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©Mohamed Zarandah/Anadoly Agency/AFP
MENAFN26012024000213011057ID1107773873
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