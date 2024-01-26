معرض للقطاع العقاري يقدم فرص في الإمارات العربية المتحدة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – ستكون الفرص العقارية في الإمارات العربية المتحدة الموضوع المركزي للمعرض العقاري 2024 IPS Congress، والذي سيقام يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 كانون الثاني/يناير في مدينة ساو باولو. حيث تنظم هذا الحدث سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا، حيث سيشهد مشاركة متحدثين وشركات من هذا القطاع (الصورة أعلاه لسُياح في دبي).

إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتألف من اتحاد 7 إمارات وهي: العاصمة أبو ظبي ودبي والشارقة والفجيرة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة. وهي موطِنٌ لأبنية شهيرة جداً، مثل برج خليفة، البرج الأعلى في العالم والكائن في إمارة دبي، ومتحف اللوفر في أبو ظبي.

تَعِدُ الإمارات العربية بمزايا، مثل المزايا الضريبية على دخل الإيجار المرتفع، وبيئة استثمارية آمنة وإطار قانوني قوي وخيارات مربحة للعقارات التجارية والسكنية والمختلطة.

وسيقام خلال هذا المعرض الذي يستمر لمدة يومين جلسات حوار حول دولة الإمارات، ومن ثم سيتبعها اجتماعات أعمال، كما سيشهد عروض حول أسلوب أو نمط الحياة في الامارات والفرص الاستثمارية في العقارات، وشرح عن المشاريع قيد التطوير ولقاءات بين البائعين والمستثمرين المحتملين.

وسيقوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البرازيل، سعادة السفير صالح أحمد سالم السويدي، بافتتاح هذا الحدث. وفي تصريح له لوكالة الأنباء البرازيلية ANBA، أكد سعادة السفير بأن هذا المعرض هو أول حدث تنظمه السفارة في البرازيل حول الاستثمارات في قطاع الاعمال العقارية وذلك بهدف” تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين والمستمرة بالنمو عام بعد عام”. وكمثال على هذا النمو والتطور في العلاقات، يؤكد السويدي بأن تجارة القطاع الغير نفطي الإماراتي مع البرازيل قد وصلت إلى 4.3 مليار دولار أمريكي في العام 2023. وهو نمو سنوي بنسبة 32% وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وأكد السفير قائلاً :“نعتقد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي بطبيعة الحال مركز للتجارة وبوابة للدخول إلى منطقة الخليج العربي، نظراً لما تتسم به من أسس قانونية ولوجستية وبنية تحتية قوية، وبيئة حاضنة ملؤها التسامح، وهي مبادرات ومزايا يمكن للعائلات من خلالها توسيع أعمالها والعيش بسلام. ومن خلال ترويجنا وتعزيزنا للقطاع العقاري، فإننا نشجع المزيد من الاستثمارات والسياحة والتجارة والتبادل الثقافي”.

الخدمات

IPS Congress

يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير

ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً

Hotel Tivoli Mofarrej، Alameda Santos، 1.437، São Paulo-SP

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©Mohamed Zarandah/Anadoly Agency/AFP