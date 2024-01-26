النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بفضل بيانات اقتصادية إيجابية

MENAFN - Al-Anbaa) تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الجمعة لكنها تتجه لإغلاق الأسبوع على ارتفاع بفضل بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والصين وتراجع مخزونات الخام الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.39% إلى 82.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت غرينتش، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.5% إلى 76.95 دولار.

ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعا 4.5% في حين يتجه الخام القياسي الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8%. ويتجه الخامان للصعود للأسبوع الثاني على التوالي، وفقا لـ "رويترز".

وقالت مصادر إن مسؤولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في كبح هجمات الحوثيين المتحالفين مع طهران على السفن في البحر الأحمر وإلا فإن العلاقات التجارية مع بكين ستتعرض لأضرار، وهو ما مثّل خطوة ساعدت في تهدئة المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات.

وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكبر من المتوقع إلى جانب بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 9.2 مليون برميل بعد أن أثر الطقس الشتوي على إنتاج الخام.

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بأكثر من المتوقع في الربع الرابع، كما أعلنت الصين خفضا كبيرا في متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بهدف تحفيز النمو.