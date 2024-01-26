الذهب يتجه لثاني انخفاض أسبوعي وسط قوة الاقتصاد الأميركي والدولار

MENAFN - Al-Anbaa) تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وسط قوة الاقتصاد الأميركي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من الجمعة.

ولم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 2021.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فارتفعت 0.2% إلى 2021.20 دولار. وخسر كل منهما 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع.



وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن الاقتصاد الأميركي لا يزال يظهر مرونة وهو ما يحد من قوة الذهب، وفقا لـ "رويترز".

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% على مدار الأسبوع ليحوم قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وينصب التركيز حاليا على مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر أن تصدر قراءته عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.87 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 891.90 دولار وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 935.89 دولار.