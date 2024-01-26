الدولار يستقر قبل بيانات أميركية واليورو يهبط

MENAFN - Al-Anbaa) استقر الدولار الجمعة إذ يدرس المتعاملون مدى تأثير بيانات النمو الاقتصادي التي جاءت أقوى من المتوقع على مسار قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بشأن الفائدة وينتظرون بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق للحصول على مزيد من الأدلة.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأخير ارتفع بمعدل سنوي قدره 3.3%، متجاوزا التوقعات بنمو قدره 2.0% كما أظهرت البيانات أيضا تراجع الضغوط التضخمية.

وقال تشارو تشانانا رئيس وحدة تحليل العملات لدى ساكسو سنغافورة "جددت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الآمال في الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي، لكن سوق السندات ركزت أكثر على عنصر انخفاض التضخم في التقرير الأمر الذي دفع العائدات للانخفاض".

وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، حول 103.53 خلال ساعات التداول الآسيوية بعد ارتفاعه بنحو 0.2% خلال الليل.

وهبطت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.11%.

وارتفع الدولار نحو 2% منذ بداية العام مع تقلص توقعات السوق إلى حد ما بشأن خفض الفائدة الأميركية مقارنة بأواخر العام الماضي.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات إلى 1.08385 دولار لكنه ظل فوق أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.08215 دولار الذي لامسه الخميس.

وكما كان متوقعا أبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية في اجتماعه، على الرغم من أن المتداولين عززوا رهاناتهم على أن البنك سيخفض أسعار الفائدة اعتبارا من أبريل/نيسان.



وانخفض الجنيه الإسترليني 0.10%، ليتم تداوله قرب 1.2698 دولار. وسيعلن بنك إنجلترا عن قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.

واستقر الين في أحدث تداولات عند 147.77 للدولار.

وكشفت بيانات الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ إلى 1.6% في يناير/كانون الثاني مقارنة بالعام السابق، أي أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2%.