ستاندرد اند بورز 500 يواصل سلسلة الارتفاعات القياسية وتسلا تتراجع

MENAFN - Al-Anbaa) سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 خامس إغلاق قياسي على التوالي الخميس بعد بيانات أظهرت نموا اقتصاديا قويا في الولايات المتحدة في الربع الرابع ما عزز المعنويات، في حين تراجع سهم شركة تسلا بعد توقعات مبيعات مخيبة للآمال.

ودعمت المكاسب موجة صعود بلغ فيها المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مؤخرا مستويات قياسية مرتفعة للمرة الأولى في عامين، وسط تفاؤل بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة المنخفضة، فضلا عن الرهانات على الذكاء الاصطناعي.

وهوى سهم تسلا 12% إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2023 بعد أن حذر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من أن نمو المبيعات سيتباطأ هذا العام على الرغم من تخفيضات الأسعار التي أضرت بهوامشها، وفقا لـ "رويترز".

ونما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع بفضل قوة الإنفاق الاستهلاكي، متجاهلا توقعات الركود بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بقوة، لينمو الاقتصاد خلال العام بأكمله 2.5%.

وقفز ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.53% لينهي الجلسة عند 4894.16 نقطة.

وصعد ناسداك المجمع 0.18% إلى 15510.50 نقطة بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.64% إلى 38049.13 نقطة.