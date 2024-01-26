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تسلا تفقد 80 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد وثروة ماسك تتراجع 18 8 مليار

1/26/2024 2:07:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خسرت صانعة السيارات الكهربائية "تسلا" 80 مليار دولار من قيمتها السوقية نتيجة الهبوط الحاد لسهمها خلال تعاملات الخميس، وذلك بعد تحذير رئيسها التنفيذي "إيلون ماسك" -الذي فقد أيضاً 18 مليار دولار من ثروته- من تباطؤ مبيعات العام الجاري.

وحذر "ماسك" في مؤتمر هاتفي مع المحللين عقب إعلان نتائج الأعمال مساء الأربعاء، من تباطؤ نمو مبيعات "تسلا" بشكل كبير هذا العام رغم تخفيضات الأسعار التي قلصت هامش ربح صانعة السيارات الأعلى قيمة على مستوى العالم.


وأثارت تصريحات "ماسك" مخاوف المستثمرين بشأن ضعف الطلب، الأمر الذي تسبب في هبوط سهم "تسلا" بنسبة 12.15% في نهاية تعاملات الخميس ويسجل أكبر وتيرة للانخفاض في قرابة عام، لتخسر الشركة الأمريكية 80 مليار دولار من قيمتها السوقية.


وأدى هبوط سهم "تسلا" يوم أمس إلى خسارة "ماسك" 18.8 مليار دولار من ثروته، لكنه لا زال يحتفظ بلقب أغنى شخص في العالم حسب تقديرات مجلة "فوربس"، في حين بلغت خسائر القيمة السوقية لـ "تسلا" نحو 210 مليارات دولار على مدار الشهر الجاري.


وبلغت أرباح بيع سهم "تسلا" على المكشوف 3.45 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، لتصبح الشركة الأمريكية الأكثر إدراراً للربح جراء عمليات البيع على المكشوف، وفق تقديرات "أورتيكس" المتخصصة في البيانات والتحليلات.

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