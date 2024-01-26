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5 تحديات رئيسية تواجه قطاع الطاقة هذا العام

1/26/2024 2:07:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد عام شهد اضطرابات وتقلبات والعديد من الأحداث بالنسبة لمشهد الطاقة العالمي، يواصل 2024 بالفعل مواجهة رياحًا معاكسة وتحديات رئيسية.

وأشارت "ريستاد إنرجي" إلى أنه من المقرر أن تجري 70 دولة انتخابات هذا العام، وسيكون لنتائجها تأثير كبير على السياسة الوطنية والتطورات الجيوسياسية وكذلك على أسواق النفط.

وهناك عوامل تهدد بإزعاج السوق بصورة كبيرة منها مستقبل دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وطموحات السياسة المناخية للاتحاد الأوروبي، والاحتكاكات التجارية بين الصين والغرب، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

أما عن العناصر الخمسة الموضحة في الجدول التالي فهي ليست سوى جزء من قائمة طويلة من التحولات التي سيواجهها القطاع هذا العام.

التحدي التوضيح
أوبك+

- تشير تقديرات "أوبك" لارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط 1.2 مليون برميل يوميًا، بينما يتباطأ نمو الطلب.

- ومع انتهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها من قبل "أوبك+" للربع الأول من هذا العام تدريجيًا بعد مارس، فسيبحث المتداولون عن أدلة.

- وسيصبح التساؤل الرئيسي: هل تستطيع "أوبك+" الاتفاق على تخفيضات كافية لدعم أسعار النفط؟
ظاهرة النينو والغاز الطبيعي

- تحدث ظاهرة النينو عندما تصبح المياه السطحية في شرق ووسط المحيط الهادي أكثر دفئًا من الطبيعي، مما يؤدي إلى هطول الأمطار والرياح.

- وتعد "النينو" حدث الطقس الرئيسي الذي يجب مراقبته هذا العام، لأن الطقس يحدد الطلب على التدفئة.

- ومن المحتمل أن تنتهي تلك الظاهرة وتعود الظروف المحايدة بحلول الفترة من أبريل إلى يونيو.

- يذكر أن العام الماضي سجل درجات حرارة أكثر دفئًا من المعتاد في الأسواق الرئيسية لاستهلاك الغاز الطبيعي، وأدى التخزين القوي والإنتاج القياسي إلى تكثيف الاتجاه الهبوطي في سوق الغاز الطبيعي.

- ويصبح التساؤل الرئيسي هنا: هل تستمر ظاهرة النينو في ممارسة الضغط الهبوطي على أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي خلال 2024؟
طفرة الوقود الحيوي

- يزدهر إنتاج الوقود الحيوي بدعم من الإعانات الحكومية مثل قانون خفض التضخم الأمريكي.

- وزادت إمكانات صناعة الديزل المتجدد الأمريكية بحوالي 3 أضعاف بين عامي 2021 و2023.

- وقد تزيد إمكاناتها بحوالي الضعف بحلول 2025 وتصل إلى 17.4 مليون طن سنويًا.

- تشير التوقعات لحدوث اتجاه مماثل فيما يتعلق بالزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين الأوروبية، كما يمتد النمو السريع في الطاقة الحيوية إلى وقود الديزل الحيوي ووقود الطيران المستدام.

- يشكل ذلك تحديًا مع سعي المنتجين للحصول على إمدادات محدودة من نفايات الزيوت الصديقة للبيئة في ظل التحول عن الأنواع غير المستدامة مثل زيت النخيل.

- بشكل فريد تربط الطاقة الحيوية بين الأسواق الزراعية والطاقة، فتجلب مشاركين جددا ومتغيرات جديدة بين العرض والطلب.

- وخلال العام الحالي قد تحدث تقلبات في تلك الأسواق مع تكيف أسواق المواد الأولية والوقود التقليدي مع النمو السريع في الطاقة الحيوية.
انتعاش الطلب على وقود الطائرات

- لم يتعاف الطلب العالمي على وقود الطائرات سريعًا بعد التخلي عن قيود "كوفيد-19"، إذ من المتوقع تراجعه بأكثر من 10% في 2023 عن سنة الأساس 2019.

- ولكن يتوقع "أو إيه جي" نمو إمكانات قطاع الطيران بشكل عام 15.8% خلال فترة شتاء 2023 مقارنة مع 2022، بدعم من النمو القوي في آسيا وهونج كونج والصين وكوريا.

- يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ارتفاع الطلب على السفر الجوي إلى 4.7 مليار مسافر هذا العام، متجاوزًا المستوى القياسي السابق البالغ 4.5 مليار مسافر في 2019.

- وبالتالي من المتوقع أن يشهد الطلب على وقود الطائرات انتعاشًا قويًا.
تداعيات ارتفاع الإنتاج الأمريكي

- سجل إنتاج وصادرات الطاقة الأمريكية مستوى قياسيًا في العام الماضي، مع استيراد أوروبا المزيد من الخام الأمريكي الخفيف عما ينتجه بحر الشمال، مما أثر على سعر خام برنت في منتصف 2023.

- يربط هذا التغيير سعر خام برنت مع الخام الأمريكي، ويوضح الدور الذي يلعبه خام غرب تكساس الوسيط في تحديد الأسعار العالمية.

- بدأت مصافي التكرير الأوروبية في تسعير الإمدادات بشكل مباشر بالخام الأمريكي.

- كما امتد التأثير إلى آسيا، فعلى الرغم من منافسة البراميل الروسية الأرخص سعرًا، فإن المنطقة استوردت مستويات قياسية من النفط الأمريكي.

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