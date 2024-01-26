5 تحديات رئيسية تواجه قطاع الطاقة هذا العام

وأشارت "ريستاد إنرجي" إلى أنه من المقرر أن تجري 70 دولة انتخابات هذا العام، وسيكون لنتائجها تأثير كبير على السياسة الوطنية والتطورات الجيوسياسية وكذلك على أسواق النفط.



وهناك عوامل تهدد بإزعاج السوق بصورة كبيرة منها مستقبل دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وطموحات السياسة المناخية للاتحاد الأوروبي، والاحتكاكات التجارية بين الصين والغرب، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

أما عن العناصر الخمسة الموضحة في الجدول التالي فهي ليست سوى جزء من قائمة طويلة من التحولات التي سيواجهها القطاع هذا العام.