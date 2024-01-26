سعر برميل النفط يرتفع 74 سنتا ليبلغ 82 42 دولار
التاريخ
1/26/2024 2:07:48 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا ليبلغ 82.42 دولار للبرميل في تداولات يوم الخميس مقابل 81.68 دولار في تداولات يوم الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.39 دولار لتبلغ 82.43 دولار للبرميل في حين ارتفعت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.27 دولار لتبلغ 77.36 دولار.
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