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سعر برميل النفط يرتفع 74 سنتا ليبلغ 82 42 دولار

1/26/2024 2:07:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا ليبلغ 82.42 دولار للبرميل في تداولات يوم الخميس مقابل 81.68 دولار في تداولات يوم الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.39 دولار لتبلغ 82.43 دولار للبرميل في حين ارتفعت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.27 دولار لتبلغ 77.36 دولار.

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