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معالجة 8 مواقع تجميع مياه الأمطار في بلدية الجنيد

1/26/2024 10:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – عالجت كوادر بلدية الجنيد في قضاء صخرة بمحافظة عجلون 8 مواقع تجميع مياه أمطار كانت تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة للسكان.


وقال رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني إن كوادر البلدية قامت بمعالجة هذه المواقع الخطيرة، عبر تركيب عبارات، وقنوات تصريف مياه تستوعب تساقط مياه الأمطار التي كانت هاجسًا مقلقًا لسكان المناطق القريبة من تجمع المياه.

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