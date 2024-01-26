معالجة 8 مواقع تجميع مياه الأمطار في بلدية الجنيد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – عالجت كوادر بلدية الجنيد في قضاء صخرة بمحافظة عجلون 8 مواقع تجميع مياه أمطار كانت تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة للسكان.
وقال رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني إن كوادر البلدية قامت بمعالجة هذه المواقع الخطيرة، عبر تركيب عبارات، وقنوات تصريف مياه تستوعب تساقط مياه الأمطار التي كانت هاجسًا مقلقًا لسكان المناطق القريبة من تجمع المياه.
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