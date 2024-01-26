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بيان صادر عن وزارة المالية

1/26/2024 10:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع إجمالي الدين العام إلى 41.582 مليار دينار بما فيه الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي، ليشكل ما نسبته 114.8%من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الحكومة اقترضت ما قيمته 3.093 مليارات دينار خلال أول أحد عشر شهرا من العام الماضي.
وأظهرت بيانات الوزارة أن حجم الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 8.891 مليارات دينار حتى نهاية شهر تشرين الثاني العام الماضي.

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