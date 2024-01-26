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الألمانية: نتنياهو يقود إسرائيل لخسائر سياسية غير مسبوقة

1/26/2024 10:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مع اقتراب عمليات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من إتمام شهرها الرابع، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على تحقيق "النصر الكامل" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غير آبه بمواقف غالبية دول العالم التي تتحدث عن سبيل لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام.
وحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، يرى مراقبون أن تل أبيب، التي تباهي حكومتها اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخها، خسرت سياسيا ما لم تخسره من قبل، في ظل مواقف غير مسبوقة لعديد من دول العالم، ومن بينها المعسكر الذي أبدى دعما لا محدود لها في البداية عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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