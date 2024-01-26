إطلاق النسخة الأولى لـ درع وكأس السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم أبريل المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري اليوم الجمعة عن إطلاق البطولة المشتركة "درع السوبر" و"كأس السوبر" بين أندية دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

وتم التوقيع على اتفاقية إقامة البطولة في فندق ماندارين أورينتا الدوحة في قطر، ووقع الإتفاقية كل من سعادة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة المشتركة، وسعادة محمد خليفه السويدي نائب رئيس الإتحاد القطري لكرة القدم ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة وسط حضور عدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام العربية والآسيوية والعالمية.

ومن المقرر أن تقام البطولة في إبريل القادم، وسيكون الحدث الأول هو كأس السوبر القطري الإماراتي وسيجمع بين العربي القطري بطل كأس أمير قطر 2022-2023 والشارقة بطل كأس رئيس الدولة في الإمارات 2022-2023 وستقام المباراة في 12 إبريل المقبل بالدوحة.

أما الحدث الثاني فهو " درع السوبر الإماراتي القطري" وسيجمع شباب الأهلي الإماراتي بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023 والدحيل بطل دوري نجوم قطر 2022-2023 وستقام المباراة في دبي 13 إبريل المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز