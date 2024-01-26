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رحبت بقرار محكمة العدل الدولية.. السلطة الفلسطينية: لا دولة فوق القانون

1/26/2024 10:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت السلطة الفلسطينية أن طلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة، «يذكّر العالم أن لا دولة فوق القانون».

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في مقطع فيديو: «إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكّر العالم أن لا دولة فوق القانون».

وأضاف المالكي «أن العدل يسري على الجميع، ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل التي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري».

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