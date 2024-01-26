رحبت بقرار محكمة العدل الدولية.. السلطة الفلسطينية: لا دولة فوق القانون

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت السلطة الفلسطينية أن طلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة، «يذكّر العالم أن لا دولة فوق القانون».
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في مقطع فيديو: «إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكّر العالم أن لا دولة فوق القانون».
وأضاف المالكي «أن العدل يسري على الجميع، ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل التي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري».
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