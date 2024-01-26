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موسكو توقف روسيين اثنين بتهمة التعاون مع أوكرانيا

1/26/2024 10:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت أجهزة الأمن الروسية الجمعة، توقيف روسيَّين بتهمة تقديم معلومات استخباراتية إلى أوكرانيا لا سيما بشأن مواقع لقوات موسكو التي تشن هجوما على الدولة المجاورة.

ومنذ بداية النزاع قبل عامين تقريبًا، أوقفت السلطات العديد من الروس للاشتباه في تعاونهم مع كييف عبر نقل معلومات لها أو الإعداد لأعمال تخريبية.

واعتُقل الشخصان اللذان لم يتم تحديد هويتيهما في روستوف-أون- دون وهي مدينة في جنوب روسيا متاخمة لأوكرانيا وأصبحت مركز عمليات للقوات الروسية.

وقالت الأجهزة الروسية في بيان إنه يُشتبه في ارتكابهما "الخيانة العظمى" وهي جريمة يُعاقب عليها في روسيا بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً. وأفادت الأجهزة بأنهما وُضعا في الحبس الاحتياطي.

وأكدت السلطات الروسية أنّ الشخصين اتصلا بأحد أعضاء الأجهزة الخاصة الأوكرانية و"نَقلا إليه معلومات حول القوات المسلحة الروسية" المشاركة في الهجوم على أوكرانيا.

واتهمت أجهزة الأمن الروسييّن بأنهما قدّما مقابل اموال بيانات حول "مواقع لمعدات عسكرية وأفراد" في الجيش الروسي.

ويعاقب القضاء الروسي بشدة أيضاً منتقدي الهجوم على أوكرانيا.

ولهذا السبب، حكم على آلاف الروس بدفع غرامات أو بالسجن لفترات طويلة منذ فبراير 2022.


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