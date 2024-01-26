مرصد الختم الفلكي يصور 4 كويكبات تحمل أسماء عربية

قام مرصد الختم الفلكي في صحراء أبوظبي بتصوير 4 كويكبات في السماء سميت بأسماء فلكيين عرب من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، الذي يقوم بإعطاء الكويكبات التي تكتشف حديثاً تسمية مؤقتة مثل (2002AT4) وتتألف من سنة الاكتشاف ثم يتبعها رموز من حروف ترمز إلى نصف الشهر الذي تم فيه الاكتشاف ثم رقم متسلسل يدل على تسلسل هذا الجرم عن البقية المكتشفة في نفس الفترة، وعندما يتم تأكيد مدار الكويكب فإنه يُعطى رقم دائم.

وقام المرصد بتصوير كويكب «يوسف ملان»، ويحمل الرقم (33903) نسبة للفلكي المغربي الدكتور يوسف ملان، تقديرا لأعماله في متابعة الأجرام الصغيرة ومتابعة نشاط المذنبات، كما تمكن المرصد من تصوير كويكب «شداد»، ويحمل الرقم (33444) نسبة للفلكي السوداني الدكتور معاوية شداد، تقديرا لأعماله في متابعة سقوط الكويكب 2008 TC3 في السودان، والأبحاث التي تبعت ذلك.



كما قام المرصد بتصوير كويكب «عودة» الذي يحمل رقم (34786) نسبة للفلكي محمد عودة، تقديرا لأعماله في إنشاء وتشغيل شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك، وإدارة مرصد الختم الفلكي فيما لم يتسن تصوير كويكب "سحيسح"، الذي يحمل رقم (362238) نظرا لخفوته، وسمي نسبة للمغربي الدكتور طه سحيسح.

ويعرّف علماء الفلك الكويكب بأنه كوكب صغير يتخذ مداراً حول الشمس أو حول أحد الأجرام الكونية مثل كواكب المجموعة الشمسية، وتطلق هذه التسمية غالباً على تلك الموجودة في حدود المجموعة الشمسية الداخلية، أُطلقَت تسمية كويكب تاريخياً على أي جرم فلكي يتخذ الشمسَ مداراً له، وليس لمداره الشكل الدائري المتوفر للكواكب، وهناك الملايين من الكويكبات بأحجام متنوعة ومختلفة، ويعتقد أن كثيرا منها يعود أصله إلى بقايا متشظية من الكواكب المصغرة، وهي أجرام تشكلت في بداية عمر الشمس عندما كانت سديماً، لكنها لم تحصل على الفرصة لتكبر كما الكواكب الأخرى، ويشير علماء الفلك إلى أن الغالبية العظمى من الكويكبات المعروفة في وقتنا الحاضر قابعة فيما يسمى بحزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، أو مشتركة في مدارها مع مدارات الكواكب مثل كوكب المشتري.





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